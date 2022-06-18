«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже

Новости Беларуси. Фестиваль искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» все выходные продолжит радовать публику в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июня программу открыл спектакль «Бахчисарайский фонтан».
Новости Беларуси. Фестиваль искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» все выходные продолжит радовать публику в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июня программу открыл спектакль «Бахчисарайский фонтан».
Всего в афише 10 представлений. Артисты балета, оперы, хора, оркестра выезжают из родных театральных стен, чтобы подарить гостям старинного Несвижа радость встречи с шедеврами мировой оперной и балетной классики.
В 2022 году участие в вечерах принимает большая часть театрального коллектива – 420 человек.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Это такое настоящее событие, знаете как – театр гудит. Гудит от сборов, от эмоций, от каких-то разговоров по поводу того, что нужно не забыть, о чем нужно подумать, кто едет в первую очередь, кто едет потом. Здесь есть и особого рода логистика. Мне высылаются специально фотографии, где показано, как расставлены стулья, что неужели действительно тысячи человек смогут приобщиться к этому искусству. Театр в общем находится на настоящем подъеме, когда есть возможность вот этого единения. Мне кажется, что это очень важно.
Фестиваль уже давно стал культурным брендом Несвижа. За предыдущие 11 лет концерты посетили более 9 000 зрителей. Завершит вечера Большого в «живых» декорациях Радзивилловского замка большой гала-концерт вечером 19 июня.
О главных мероприятиях фестиваля читайте здесь.