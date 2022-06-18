«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Это такое настоящее событие, знаете как – театр гудит. Гудит от сборов, от эмоций, от каких-то разговоров по поводу того, что нужно не забыть, о чем нужно подумать, кто едет в первую очередь, кто едет потом. Здесь есть и особого рода логистика. Мне высылаются специально фотографии, где показано, как расставлены стулья, что неужели действительно тысячи человек смогут приобщиться к этому искусству. Театр в общем находится на настоящем подъеме, когда есть возможность вот этого единения. Мне кажется, что это очень важно.