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«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже

18 июня 2022 10:44
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Новости Беларуси. Фестиваль искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» все выходные продолжит радовать публику в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июня программу открыл спектакль «Бахчисарайский фонтан».

«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже-1

Всего в афише 10 представлений. Артисты балета, оперы, хора, оркестра выезжают из родных театральных стен, чтобы подарить гостям старинного Несвижа радость встречи с шедеврами мировой оперной и балетной классики.

«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже-4

В 2022 году участие в вечерах принимает большая часть театрального коллектива – 420 человек.

«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже-7

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Это такое настоящее событие, знаете как – театр гудит. Гудит от сборов, от эмоций, от каких-то разговоров по поводу того, что нужно не забыть, о чем нужно подумать, кто едет в первую очередь, кто едет потом. Здесь есть и особого рода логистика. Мне высылаются специально фотографии, где показано, как расставлены стулья, что неужели действительно тысячи человек смогут приобщиться к этому искусству. Театр в общем находится на настоящем подъеме, когда есть возможность вот этого единения. Мне кажется, что это очень важно.

«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже-10

«Театр находится на настоящем подъёме». Гендиректор Большого об организации фестиваля искусства в Несвиже-12

Фестиваль уже давно стал культурным брендом Несвижа. За предыдущие 11 лет концерты посетили более 9 000 зрителей. Завершит вечера Большого в «живых» декорациях Радзивилловского замка большой гала-концерт вечером 19 июня.

О главных мероприятиях фестиваля читайте здесь.

# Фестиваль # общество # Екатерина Дулова # Фотофакт

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