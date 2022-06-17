В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях

Новости Беларуси. Знаменитые вечера Большого театра в замке Радзивиллов встречают 17 июня гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль традиционный и проходит в 12-й раз, но его программа никогда не повторялась. В этот уикэнд для ценителей высокого искусства также подготовили много интересного. В Несвижском замке работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

В эти минуты концертную программу вечеров Большого театра в Несвиже продолжают шедевры музыки духовной. Произведения Баха, Вивальди и Томазо Альбинони звучат под сводами одного из красивейших барочных костелов Европы, костеле тела Божьего в Несвиже. Очень органично эти шедевры вписались в локацию. Предлагаю послушать, проникнуться атмосферой.

Концертная программа обширная. Это 10 представлений на трех площадках. Хедлайнером дня открытия стал молодой тенор Дмитрий Шабетя. Он представил свой авторский проект. Это панорама белорусского вокального искусства, как автор, исполнитель подарил второе дыхание подзабытым произведениям. Также прозвучали новые композиции белорусских авторов. Мы расспросили автора этой концертной программы про его задумку.

Дмитрий Шабетя, солист Большого театра Беларуси:

В данной концертной программе представлены наши современные белорусские композиторы, которые пишут замечательные, красивейшие произведения. Возможно, не каждый знает их фамилии. Но список будет увеличиваться, как и произведения, которые мы будем исполнять. Я думаю, что каждому будет интересно послушать такую красивую, замечательную музыку, нашу национальную.

Яна Шипко:

Мы переместились на улицу. Пошел дождь, но даже такой момент предусмотрели организаторы. Напомним, что из года в год еще ни разу программа не повторялась. Каждый год она абсолютно уникальная. Лучший показатель того, что вечера Большого театра в Несвижском замке стали настоящим культурным брендом для региона, служит тот факт, что на всех представлениях аншлаг. Все билеты раскуплены. Давайте послушаем самих зрителей, почему они стремятся попасть на эти концерты и насколько вдохновляются.

Мы уже несколько лет посещаем эти мероприятия, потому что они действительно вдохновляют. Это прекрасно – в историческом месте посетить такие мероприятия, балет или оперное пение. «Театр гудит». Екатерина Дулова рассказала о подготовке Большого к вечерам в Несвижском замке – читать здесь.