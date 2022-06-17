Прямой эфир

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях

17 июня 2022 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знаменитые вечера Большого театра в замке Радзивиллов встречают 17 июня гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль традиционный и проходит в 12-й раз, но его программа никогда не повторялась. В этот уикэнд для ценителей высокого искусства также подготовили много интересного.  

В Несвижском замке работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Яна Шипко.  

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях-1

Яна Шипко, корреспондент:  
В эти минуты концертную программу вечеров Большого театра в Несвиже продолжают шедевры музыки духовной. Произведения Баха, Вивальди и Томазо Альбинони звучат под сводами одного из красивейших барочных костелов Европы, костеле тела Божьего в Несвиже. Очень органично эти шедевры вписались в локацию. Предлагаю послушать, проникнуться атмосферой.  

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях-4

Концертная программа обширная. Это 10 представлений на трех площадках. Хедлайнером дня открытия стал молодой тенор Дмитрий Шабетя. Он представил свой авторский проект. Это панорама белорусского вокального искусства, как автор, исполнитель подарил второе дыхание подзабытым произведениям. Также прозвучали новые композиции белорусских авторов. Мы расспросили автора этой концертной программы про его задумку.  

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях-7

Дмитрий Шабетя, солист Большого театра Беларуси:  
В данной концертной программе представлены наши современные белорусские композиторы, которые пишут замечательные, красивейшие произведения. Возможно, не каждый знает их фамилии. Но список будет увеличиваться, как и произведения, которые мы будем исполнять. Я думаю, что каждому будет интересно послушать такую красивую, замечательную музыку, нашу национальную.  

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях-10

Яна Шипко:  
Мы переместились на улицу. Пошел дождь, но даже такой момент предусмотрели организаторы.  

Напомним, что из года в год еще ни разу программа не повторялась. Каждый год она абсолютно уникальная. Лучший показатель того, что вечера Большого театра в Несвижском замке стали настоящим культурным брендом для региона, служит тот факт, что на всех представлениях аншлаг. Все билеты раскуплены. Давайте послушаем самих зрителей, почему они стремятся попасть на эти концерты и насколько вдохновляются.  

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях-13

Мы уже несколько лет посещаем эти мероприятия, потому что они действительно вдохновляют. Это прекрасно – в историческом месте посетить такие мероприятия, балет или оперное пение.  

«Театр гудит». Екатерина Дулова рассказала о подготовке Большого к вечерам в Несвижском замке – читать здесь.  

В костёле звучат шедевры мировой классики. В первый день вечеров Большого в Несвиже рассказываем о главных мероприятиях-16

Солисты, звучание, песни, стихи трогают до глубины души.  

Яна Шипко:  
Два главных спектакля выбрал Большой театр в 2022 году. Это «Бахчисарайский фонтан», балет со стажем, в этом году ему исполняется 90 лет. Но в Большом театре Беларуси постановка оригинальная. Из оперного искусства увидим завтра оперетту Штрауса «Летучая мышь». Продолжатся концерты в костеле и театральном зале. Там прозвучат шедевры белорусской классической музыки. Такой воздушный формат на сцене подарили организаторы публике в этом году. Если есть возможность, обязательно приезжайте, ведь это уникальная возможность наблюдать высокое искусство в «живых» декорациях.  

# Фестиваль # общество # Яна Шипко # Дмитрий Шабетя # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Театр гудит». Екатерина Дулова рассказала о подготовке Большого к вечерам в Несвижском замке
17 июня 2022 14:43

«Театр гудит». Екатерина Дулова рассказала о подготовке Большого к вечерам в Несвижском замке

«Бог дал силы – пользуюсь». Работник «Гомсельмаша» сдвинул комбайн с места!
17 июня 2022 14:06

«Бог дал силы – пользуюсь». Работник «Гомсельмаша» сдвинул комбайн с места!

«Интересно поработать на историческом объекте». Студенты БНТУ приступили к работе в Мемориальном комплексе «Хатынь»
17 июня 2022 14:03

«Интересно поработать на историческом объекте». Студенты БНТУ приступили к работе в Мемориальном комплексе «Хатынь»