«Проект «Дублёр» будет многоуровневый». Ректор Академии управления при Президенте о новой форме работы с молодёжью

Новости Беларуси. Академия управления при Президенте нашла уникальную форму работы с молодежью, которая уже включена в перспективный кадровый резерв Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместно с администрацией Октябрьского района был выработан проект «Дублер».

Так, в течение двух недель студенты проходили стажировку в администрации. Занимались экономическими и юридическими вопросами, также работали с документами. И настал день подведения итогов. Пять лучших учащихся выполняют обязанности руководителя одного из отделов. Ведь лучшая возможность получить опыт и понять, что представляет собой госслужба, – это практика.

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Сам проект уникальный. Мы очень рады, что мы подписали соглашение с Академией управления и начали реализацию этого проекта. Сегодня мы подводим итог этого проекта. Переговорив с нашими ребятами, мы поняли, что ребята удовлетворены, довольны этой работой. Они убеждены, что правильно сделали свой выбор. И в скором времени мы их ждем на государственной службе на благо государства.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Проект «Дублер» будет многоуровневый и на постоянной основе будет у нас развиваться. Тем ребятам (пять человек), которые прошли стажировку и были дублерами в рамках структурного подразделения, на следующий год им предоставят возможность постажироваться и один день попробовать выполнять обязанности заместителя руководителя администрации данного района. Соответственно, места освободятся – подтянутся новые ребята из этого перспективного кадрового резерва, и они уже будут, как и в этом году, проходить стажировку в структурных подразделениях. То есть этот процесс мы рассчитываем сделать непрерывным. Как признаются студенты, от бумажной работы за время стажировки они не устали, так как могли попробовать силы в разных сферах, используя различные алгоритмы решения задач. Работа на месте отличается от процесса обучения в аудиториях. Впрочем, именно благодаря полученной в университете теории молодежь чувствовала себя комфортно и уверенно во время стажировки.

Надежда Барсегян, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Когда я читала положение о характеристиках сотрудника, я думала, что у меня недостаточно будет знаний, что я даже не смогу выполнить какие-то минимальные задачи, но на практике я убедилась в обратном, чему очень рада.