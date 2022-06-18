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От ранней диагностики до улучшения качества жизни. Пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов создают в Беларуси

18 июня 2022 08:52
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Новости Беларуси. В Беларуси создают пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он включает в себя полное сопровождение людей с ограниченными возможностями от ранней диагностики до улучшения качества их жизни.

От ранней диагностики до улучшения качества жизни. Пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов создают в Беларуси-1

Сейчас в стране ведется мониторинг условий для людей с особенностями: от организации безбарьерной среды, как в общественных местах, так и по конкретным адресам проживания, а также возможностей для реабилитации, социализации и трудоустройства.

«Мы можем выступать образцом для многих стран». Игорь Петришенко рассказал о поддержке людей с особенностями.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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