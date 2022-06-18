От ранней диагностики до улучшения качества жизни. Пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов создают в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси создают пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он включает в себя полное сопровождение людей с ограниченными возможностями от ранней диагностики до улучшения качества их жизни.

Сейчас в стране ведется мониторинг условий для людей с особенностями: от организации безбарьерной среды, как в общественных местах, так и по конкретным адресам проживания, а также возможностей для реабилитации, социализации и трудоустройства.