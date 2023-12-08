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Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»

08 декабря 2023 11:39
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Национальный академический драматический театр имени Горького удостоен премии «Золотой витязь». Торжественная церемония награждения коллектива состоялась сегодня, 8 декабря, в Минске в рамках ХХI Международного театрального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»-1

В номинации «лучший спектакль театра драмы» награду взяла постановка «Идиот», режиссером которой выступила сербская актриса Ивана Жигон. В конкурсной программе форума также участвовали театры из России и Сербии.

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»-4

Андрей Сенькин, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Мы репетировали, но работа была достаточно сложной, потому что было не так много времени и приходилось все очень быстро схватывать, понимать.

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»-7

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Самая большая награда для творца – это спектакль, а медали как прилагающееся к нему. Если спектакль, театр не взрывают общественное сознание, зрительский интерес, неважно что, они тогда не нужны.

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»-10

Николай Бурляев, народный артист России:
Ивана Жиган привнесла очень много своего нового, актуального, то, что крайне злободневно сейчас.

Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»-13

Международный театральный форум «Золотой витязь» проводится с 2002 года. Его целью является укрепление традиций русского реалистического театра и популяризация национальной классической драматургии.

# Театр # общество # Николай Бурляев # Андрей Сенькин # Сергей Ковальчик # Фотофакт

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