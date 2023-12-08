Театр имени Горького удостоился премии «Золотой витязь»

Национальный академический драматический театр имени Горького удостоен премии «Золотой витязь». Торжественная церемония награждения коллектива состоялась сегодня, 8 декабря, в Минске в рамках ХХI Международного театрального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В номинации «лучший спектакль театра драмы» награду взяла постановка «Идиот», режиссером которой выступила сербская актриса Ивана Жигон. В конкурсной программе форума также участвовали театры из России и Сербии.

Андрей Сенькин, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Мы репетировали, но работа была достаточно сложной, потому что было не так много времени и приходилось все очень быстро схватывать, понимать.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Самая большая награда для творца – это спектакль, а медали как прилагающееся к нему. Если спектакль, театр не взрывают общественное сознание, зрительский интерес, неважно что, они тогда не нужны.

Николай Бурляев, народный артист России:

Ивана Жиган привнесла очень много своего нового, актуального, то, что крайне злободневно сейчас.