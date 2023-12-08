«Надо любить то, что ты делаешь». Белоруска рассказала, в чём заключается женское счастье и любовь к Родине

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Наволочко, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

Надо любить то, что ты делаешь. Неважно, чем ты занимаешься, если ты любишь ту профессию, которую выбрал, будешь работать и будешь счастлив.

В хозяйстве работаю уже 30 лет. Суть работы идеолога – общение с людьми в первую очередь. Видеть их настроение, трудности какие-то, иной раз посоветовать что-то, направить на путь, по которому нужно идти. Женщина не всегда придет к мужчине-руководителю и скажет о жизненных трудностях, обычно приходят к женщинам, поэтому стараешься всех выслушать, помочь. Мне повезло с теми, с кем я работаю.