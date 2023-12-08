Кто и для чего создал Интерпол? История одной кражи, которая изменила правосудие

Четыре языка, как и сторон света, – не символизм, а производственная необходимость. Преступность не имеет границ, а значит, барьеров во взаимоотношении правоохранителей быть не должно.

Ограбление принца Монако стало не только личной драмой, поводом свести счеты со злоумышленниками, но и завязать первый узел в новой мировой паутине правопорядка. Его высочество Альбер I в свои 66, разбив семейную лодку благополучия, был одинок. Лазурный берег уже тогда был Меккой для ловцов шальных, не всегда чистых денег, средой утомленных богачей и желающих их обеднить. Одной из таких оказалась молодая немка и ее подельники.

Николай Рудович, кандидат юридических наук, доцент: Он встречался с какой-то красоткой, которая оказалась мошенницей, она украла драгоценности и сбежала в Италию. Принц Монако не смог добиться свершения правосудия и наказания преступника за совершенное деяние. Он инициировал соответствующую процедуру.

Месть была королевской. И в апреле 1914 года Принц Альбер созвал «Первый международный конгресс криминальной полиции» в Монако, на который пригласил ведущих офицеров полиции, юристов и адвокатов со всего мира. Продолжение следовало… Преступление и наказание. Чтобы эти явления все-таки вписывались в мировые правовые понятия со знаком равно в сентябре 1923-го появилась Международная комиссия уголовной полиции – Интерпол.

Николай Рудович:

Штаб-квартира находилась в Вене, Австрия. До 1938 года много государств принимали активное участие, сотрудничали по вопросам обеспечения противодействия преступности. До 1986 года штаб-квартира находилась в Париже. После этого переехали в Леон, где и находится по сей день.