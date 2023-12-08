В Минске провели уникальную операцию новорождённому ребёнку

Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорожденной девочке. После появления на свет у малышки диагностировали критический стеноз трахеи – порок, несовместимый с жизнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая сложный диагноз и невозможность полноценной вентиляции легких, требовалась срочная хирургическая коррекция. На момент операции малышке было всего 14 суток. Ее вес составлял менее 2 килограммов. В мировой медицинской практике такие вмешательства крайне редкие. Врачи нечасто берутся оперировать детей с низкой массой тела. Белорусские специалисты провели 6 часов у операционного стола, спасая жизнь маленькой пациентки.

Андрей Заполянский, заведующий отделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии:

Выполнялась коррекция этого врожденного порока развития, для этого потребовалось полностью выключить дыхание пациента, перевести на экстракорпоральную мембранную оксигенацию и в условиях полностью выключенного дыхания выполнить слайд-пластику трахеи. В бригаде было еще порядка 10 человек, которые обеспечивали выполнение операции, экстракорпоральную мембранную оксигенацию, анестезиологическое пособие. Все высококлассные специалисты, профессионалы своего дела. Операция, в принципе, прошла спокойно, без осложнений. Удалось выполнить ее в течение 6 часов.