«Театр гудит». Екатерина Дулова рассказала о подготовке Большого к вечерам в Несвижском замке

Новости Беларуси. Знаменитые вечера Большого театра в замке Радзивиллов встречают 17 июня гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль традиционный и проходит в 12-й раз, но его программа никогда не повторялась. В этот уикэнд для ценителей высокого искусства также подготовили много интересного.

Яна Шипко, корреспондент: Для организации такого масштабного театрального фестиваля сюда командирована большая труппа Большого театра. Кроме артистов, это костюмеры, реквизиторы, технический персонал всего 420 человек. Для всех это большое событие. Вот что рассказала генеральный директор Большого театра журналистам о том, как коллектив готовится к этому событию.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Это настоящее событие, когда театр гудит. Гудит от сборов, от эмоций, разговоров по поводу того, что нужно не забыть, о чем нужно подумать, кто едет в первую очередь, кто едет потом. Вы же понимаете, что здесь есть особого рода логистика. Мне высылаются специальные фотографии, где показывают, как расставлены стулья, что здесь действительно 1 000 человек смогут приобщиться к этому искусству. Театр находится на настоящем подъеме, когда есть возможность этого единения. Мне кажется, что это очень важно.