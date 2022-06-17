«Бог дал силы – пользуюсь». Работник «Гомсельмаша» сдвинул комбайн с места!

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Один «кит» сельхозмашиностроения продемонстрировал не только мощь новой техники, но и коллектива. Силовые рекорды по перетягиванию комбайнов ставили сами работники предприятия.
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Олег Витковский, водитель-испытатель ОАО «Гомсельмаш»:
Пробовали раньше. Уже не первый год занимаюсь. Не профессионально – любительски. Бог дал силы – пользуюсь. До этого был только трактор «Беларус» – 4,5 тонны. Легко шел. Решили попробовать более тяжелую технику. В несколько раз и тяжелее, и сложнее, потому что большой протектор, механизмы больше, много факторов, которые будут влиять на транспортировку, буксировку такого комбайна.
«Здесь заложены, грубо говоря, мозги». Показываем сенсационный белорусский беспилотный трактор – смотреть здесь.