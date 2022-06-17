«Бог дал силы – пользуюсь». Работник «Гомсельмаша» сдвинул комбайн с места!

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Один «кит» сельхозмашиностроения продемонстрировал не только мощь новой техники, но и коллектива. Силовые рекорды по перетягиванию комбайнов ставили сами работники предприятия. Бычки-качки и буренки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты? Читайте далее.