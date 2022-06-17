«Интересно поработать на историческом объекте». Студенты БНТУ приступили к работе в Мемориальном комплексе «Хатынь»

Новости Беларуси. Первый студотряд приступил к работе в Мемориальном комплексе «Хатынь». В него вошли 10 человек. Это студенты БНТУ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята помогают опытным строителям в реконструкции объектов, демонтаже старых элементов, благоустраивают пешеходные связи. Каждый день – новые задачи, что позволяет максимально применить знания, полученные в университете. В дальнейшем ребят планируют привлечь к возведению нового музея.

Александр Довматович, командир студотряда БНТУ: Все ребята охотно включились в работу, помогаем с реконструкцией памятников сожженным деревням, также помогаем переносить все нужные материалы и предметы для дальнейшего развития Мемориального комплекса и его благоустройства.

Евгений Конопляник, участник студотряда БНТУ:

Это важно лично для меня, потому что я с детства увлекаюсь историей Великой Отечественной войны. Я это изучаю. И мне интересно поработать на историческом объекте, помочь его реконструкции.

Смена первого отряда будет длиться две недели. После строительную эстафету примет молодежь Минского района.