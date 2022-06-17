«Обозначено всё знаками, разметкой». Как в Солигорске проходят работы по ямочному ремонту?

Новости Беларуси. В Минской области продолжаются работы по ямочному ремонту. Только в Солигорском районе в 2022 году точечно обновят более 10 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание уделяется дворовым территориям. В Солигорске уже завершены работы по укладке асфальтного покрытия на улице Наруцкого. На очереди Октябрьская и Молодежная. Всего в городе планируют обновить покрытие на 16 придомовых территориях. Параллельно дорожники занимаются нанесением разметки. Недавно в райцентре появились новые велодорожки. Разделительные полосы, отделяющие пешеходов от любителей двухколесного транспорта, нанесли на улицах Октябрьской и Ленина.

Юлия Березнай, начальник коммунального отдела СГУПП «ЖКХ «Комплекс»:

По данному объекту осталось завершить установку дорожных знаков в количестве 16 штук. На Заслоново у нас также имеется велодорожка, которая активно используется, в направлении Дубейского кольца также имеется велодорожка. Обозначена как пешеходная зона, так и велосипедная зона. Обозначено все знаками, разметкой.

Продолжаются в районе и работы по благоустройству. В Солигорске уже высадили порядка 30 тысяч цветов. В планах еще 15 тысяч.