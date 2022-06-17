Прямой эфир

«Обозначено всё знаками, разметкой». Как в Солигорске проходят работы по ямочному ремонту?

17 июня 2022 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области продолжаются работы по ямочному ремонту. Только в Солигорском районе в 2022 году точечно обновят более 10 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Обозначено всё знаками, разметкой». Как в Солигорске проходят работы по ямочному ремонту?-1

Особое внимание уделяется дворовым территориям. В Солигорске уже завершены работы по укладке асфальтного покрытия на улице Наруцкого. На очереди Октябрьская и Молодежная. Всего в городе планируют обновить покрытие на 16 придомовых территориях. Параллельно дорожники занимаются нанесением разметки. Недавно в райцентре появились новые велодорожки. Разделительные полосы, отделяющие пешеходов от любителей двухколесного транспорта, нанесли на улицах Октябрьской и Ленина.  

«Обозначено всё знаками, разметкой». Как в Солигорске проходят работы по ямочному ремонту?-4

Юлия Березнай, начальник коммунального отдела СГУПП «ЖКХ «Комплекс»:  
По данному объекту осталось завершить установку дорожных знаков в количестве 16 штук. На Заслоново у нас также имеется велодорожка, которая активно используется, в направлении Дубейского кольца также имеется велодорожка. Обозначена как пешеходная зона, так и велосипедная зона. Обозначено все знаками, разметкой.  

Продолжаются в районе и работы по благоустройству. В Солигорске уже высадили порядка 30 тысяч цветов. В планах еще 15 тысяч.  

# Автодороги Беларуси # общество # Юлия Березнай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коронавирус, инфляция и строительство жилья. О чём рассказал Лукашенко коллективу «Белшины»?
17 июня 2022 13:44

Коронавирус, инфляция и строительство жилья. О чём рассказал Лукашенко коллективу «Белшины»?

Интерьер в стиле замка и ожившие герои. Чем удивит музей средневекового рыцарства в Полоцке?
17 июня 2022 13:04

Интерьер в стиле замка и ожившие герои. Чем удивит музей средневекового рыцарства в Полоцке?

Нужно иметь ходатайство от нанимателя. Как получить общежитие и сколько за него платить?
17 июня 2022 12:57

Нужно иметь ходатайство от нанимателя. Как получить общежитие и сколько за него платить?