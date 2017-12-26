«Те кто, показал истинную преданность своему делу»: Александр Лукашенко вручил госнаграды-2017

Новости Беларуси. Государственные награды достойным представителям самых разных профессий. По традиции, в канун новогодних праздников во Дворце Независимости прошла торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обладателей нашли ордена «Отечества», «За службу родине», «Почета». Кроме того, лучшие профессионалы, настоящие мастера своего дела удостоились звания «заслуженный». На сей раз награждены около четырех десятков человек. Летных часов – более 17 тысяч, в небе – более 40 лет. Такая биография буквально окрыляет. А орден Почета для пилота особых рейсов – еще одна высота.

Василий Паращенко, командир воздушного судна авиационного отряда:

Были и отказы определенные, с которыми приходилось справляться. Естественно, были полеты такие в места и в таких условиях, где требуется высокий профессионализм и собранность. До начала церемонии – экскурсия по Дворцу Независимости. Многие здесь впервые.

Гости не упускают возможности запечатлеть этот знаковый момент – немного с другой, более неформальной стороны открывается Дворец Независимости. Праздничности придает и новогодняя атрибутика. Готов к торжественной церемонии и специальный зал.

Ольга Коршун, СТВ:

Цветы, оркестр, награды – всего готово к вольнительному событию. Во Дворце Независимости сегодня лучшие из лучших. Список награжденных очень пестрый – это врачи и ученые, артисты и спортсмены. Объединяют их любовь к своему делу и высокий профессионализм. Для многих эта церемония далеко не первая, но все равно – волнительная. По традиции высокие награды вручает президент.