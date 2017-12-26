«Те кто, показал истинную преданность своему делу»: Александр Лукашенко вручил госнаграды-2017
Новости Беларуси. Государственные награды достойным представителям самых разных профессий. По традиции, в канун новогодних праздников во Дворце Независимости прошла торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладателей нашли ордена «Отечества», «За службу родине», «Почета». Кроме того, лучшие профессионалы, настоящие мастера своего дела удостоились звания «заслуженный». На сей раз награждены около четырех десятков человек.
Летных часов – более 17 тысяч, в небе – более 40 лет. Такая биография буквально окрыляет. А орден Почета для пилота особых рейсов – еще одна высота.
Василий Паращенко, командир воздушного судна авиационного отряда:
Были и отказы определенные, с которыми приходилось справляться. Естественно, были полеты такие в места и в таких условиях, где требуется высокий профессионализм и собранность.
До начала церемонии – экскурсия по Дворцу Независимости. Многие здесь впервые.
Гости не упускают возможности запечатлеть этот знаковый момент – немного с другой, более неформальной стороны открывается Дворец Независимости. Праздничности придает и новогодняя атрибутика. Готов к торжественной церемонии и специальный зал.
Ольга Коршун, СТВ:
Цветы, оркестр, награды – всего готово к вольнительному событию. Во Дворце Независимости сегодня лучшие из лучших. Список награжденных очень пестрый – это врачи и ученые, артисты и спортсмены. Объединяют их любовь к своему делу и высокий профессионализм.
Для многих эта церемония далеко не первая, но все равно – волнительная. По традиции высокие награды вручает президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом зале собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу. Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси.
Теплых слов признательности заслуживают работники промышленного сектора экономики, от их успехов во многом зависит динамичное развитие страны. Благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции. Все это было бы невозможным без научного сопровождения. Этот год отмечен достижениями и наших ученых, особенно ценны успехи в разработке внедрении инновационных технологий в производство. Внесли весомый вклад в развитие экономики представители строительной сферы, гражданской авиации. Сотрудники наших силовых структур обеспечивают национальную безопасность и правопорядок в мире.
Среди награжденных – педагоги, представители средств массовой информации, известные спортсмены, тренеры, прославившие страну на мировой арене, деятели культуры, искусства, благодаря творчеству которых о Беларуси и наших традициях знают далеко за ее пределами. Дорогие друзья, надеюсь, эти заслуженные высокие награды станут для вас стимулом и вдохновят на очередные достижения и успехи. Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Уверен, он станет годом трудовых побед, выполнения планов, проектов, годом позитивного роста экономики.
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