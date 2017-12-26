«Мы должны и увеличивать рождаемость»: Жарко посетил РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Праздничная акция «Наши дети» прошла в родильном отделении РНПЦ «Мать и дитя». Навестить мам и малышей приехал заместитель премьер-министра Василий Жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канун Нового года женщины получили подарки. В комплекте самое необходимое: средства по уходу за новорожденными, а также набор махровых изделий.

Юлия Чичелис: У меня третьи роды, я третий раз рожаю малыша здесь в «Мать и дитя». Я считаю, что условия отличные, просто превосходные. Хочется возвращаться сюда и самые теплые воспоминания – это недели, проведенные здесь.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Конечно, для детей, для материнства многое делается, очень хорошая поддержка. Дети – наше будущее, золотой фонд наш, мы должны их беречь и в то же время мы должны и увеличивать рождаемость.

Охрана материнства и детства – один из главных приоритетов государственной политики. Сегодня помощь роженицам оказывают более ста учреждений Беларуси. В головном – РНПЦ «Мать и дитя» – внедрены самые высокие технологии по сохранению беременности, выхаживанию детей.