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«Не меньше радости доставляет нам»: Наталья Кочанова об акции «Наши дети»

26 декабря 2017 18:40
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Новости Беларуси. Время безграничного добра, любви и милосердия. Акция «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не меньше радости доставляет нам»: Наталья Кочанова об акции «Наши дети»-1

26 декабря – особенно масштабно, сразу по нескольким важным адресам. Так, праздничная акция прошла в РНПЦ «Мать и дитя». Воспитанников детского дома в Ждановичах посетили представители комитета госконтроля.

«Не меньше радости доставляет нам»: Наталья Кочанова об акции «Наши дети»-4

Где еще дарили праздничное настроение? Ответ в сюжете.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Новый год # Наталья Кочанова

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