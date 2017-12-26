«Не меньше радости доставляет нам»: Наталья Кочанова об акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Время безграничного добра, любви и милосердия. Акция «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 декабря – особенно масштабно, сразу по нескольким важным адресам. Так, праздничная акция прошла в РНПЦ «Мать и дитя». Воспитанников детского дома в Ждановичах посетили представители комитета госконтроля.