«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»

Новости Беларуси. Международный рождественский фестиваль «Радость» открылся в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель посетителей ждет необычная программа с практическим акцентом. Например, каждый желающий может принять участие в создании вертепа. На Рождество его подарят детскому хоспису. Экспозиция «Рождественские окна» каждый день будет знакомить гостей с традициями и кухней Японии, Сербии, Африки и даже Бразилии.

Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел:

Нынешний фестиваль, и я думаю, что и в будущем так будет, это просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле, о смысле пришествия в мир Христа Спасителя, сына Божьего. Зачем он пришел на землю? Люди должны об этом знать.