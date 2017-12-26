Прямой эфир

«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»

26 декабря 2017 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международный рождественский фестиваль «Радость» открылся в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»-1

В течение двух недель посетителей ждет необычная программа с практическим акцентом. Например, каждый желающий может принять участие в создании вертепа. На Рождество его подарят детскому хоспису. Экспозиция «Рождественские окна» каждый день будет знакомить гостей с традициями и кухней Японии, Сербии, Африки и даже Бразилии.

«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»-4

Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел:
Нынешний фестиваль, и я думаю, что и в будущем так будет, это просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле, о смысле пришествия в мир Христа Спасителя, сына Божьего. Зачем он пришел на землю? Люди должны об этом знать.

«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»-7

Рождественский подарок был преподнесен и самому Минску. Глава белорусской православной церкви передал властям герб города. Мозаичное панно, на котором изображена Божья Матерь, создавали простые прихожане под руководством мастеров.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси # Митрополит Павел

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы должны и увеличивать рождаемость»: Жарко посетил РНПЦ «Мать и дитя»
26 декабря 2017 15:37

«Мы должны и увеличивать рождаемость»: Жарко посетил РНПЦ «Мать и дитя»

Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси
26 декабря 2017 15:12

Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси

«Получать награду из рук Президента Республики Беларусь – это случается, наверное, раз в жизни». Госнаграды вручили во Дворце Независимости
26 декабря 2017 14:48

«Получать награду из рук Президента Республики Беларусь – это случается, наверное, раз в жизни». Госнаграды вручили во Дворце Независимости