Андрей Лазуткин: получилось, что мы своими руками создали материальную базу для оппозиции

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент призвал не ограничивать Год исторической памяти только темой Великой Отечественной войны. О том, как наше прошлое определяет наше настоящее и почему знать историю важно для понимания современных политических процессов – расскажет политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Этот год объявлен Годом исторической памяти. Казалось бы, для чего? Людей волнуют цены, зарплаты, будут ли бесплатно лечить, почистят ли снег, положат ли дорогу. А нам тут рассказывают про историю. Но сегодня все имеет значение. Вот как понимать наше совместное прошлое с Польшей, с Литвой, с Россией? Кто там кем руководил? Наших националистов эти вопросы волновали всегда. Не просто потому, что они не любят русских, это понятно. Но главное – так они обосновывают свое право на власть.

Мабыць гэта феномен, скажам, такі беларускай шляхты. У адрозненне ад дваранства еўрапейскага і расійскага, гэтыя паўпрацэнта ці працэнт, якія паміж сабой, як кажуць, скрыжоўваюцца, проста існаваў пастаянны сацыяльны ліфт. Калі ты моцны духоўна, фізічна, псіхалагічна, ты можаш пайсці на вайну і годна сябе праявіць, і ты шляхтіч. І гэты сацыяльны ліфт працаваў, гэтыя надцать працэнтаў, адсоткаў насельніцтва, як кажуць, увесь час туды падымаліся. Новыя сілы, самыя-самыя з нацыі. Скажам так, эліта такая па сваіх здольнасцях, найбольш люді моцныя фізічна, псіхалагічна, энергічна, яны падымаліся ў гэта вайсковае саслоўе. А іх там выбівалі. Таму мы зараз такія, мабыць, ціхія, спакойныя. Толькі засталіся асобныя недабітыя адзінкі, як казаў адзін знаемы гісторык.

Андрей Лазуткин:

Он тут не совсем разборчиво говорит. Но суть в том, что оппозиция, как они себя понимают – это такая новая шляхта. Достойные люди, которые преодолевают трудности, сидят по тюрьмам или страдают в Польше, и поэтому имеют право на управление государством. А обычное быдло (кстати, слово «быдло», как и слово «шляхта» – это польские слова, которые пришли в русский язык), чернь, она права на управление не имеет. Даже если этой черни больше, и она себе выбирает какого-то президента – нет, ее голос ничего не значит, слушать надо нас, шляхтичей, потому что мы более достойные. То есть никто из них ни за какую демократию не выступает, а мы должны вами управлять, потому что мы лучше. Мы лучше знаем белорусский язык, мы лучше знаем историю, мы много лет боремся с режимом, у нас лучше родословная – то есть мы и есть вот эта новая шляхта. И даже Сережа Тихановский влез в эту замечательную компанию.

– Вы обратили внимание? Сегодня за нами никто не ходит.

– Мы сегодня секретно встретились так, да.

– Ну, секреты – это все условно…

– А еще Караев вроде бы на карантине две недели, новости ходят.

– Ну, там хватает шестерок у Лукашенко.

Андрей Лазуткин:

Но на самом деле эта масса желающих управлять – она очень разная. Есть люди, которые начинали еще в 1990-е годы. Это идейные, фанатики типа Позняка. Но их мало. И на каждого такого идейного – по 100 человек блогеров и по 200 человек консультантов, которые получают зарплату, сидя в офисах и ведя Telegram-каналы. А такие люди, которые готовы отсидеть – например, Тихановский – для них подарок. Раз ты такой идейный, как ты говоришь, иди садись, когда-нибудь будешь президентом, ты же шляхтич, ты такой умный и красивый. Но выйдешь ты нескоро. А в это время мы тебе поможем из Европы, признаем политзаключенным, снимем фильм, напишем книгу и заработаем копеечку прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, когда режим упадет. И этот второй эшелон типа консультантов – они все уехали после августа 2020 года целыми штабами и семьями. А многие даже не приезжали. Потому что оттуда выгоднее бороться, а здесь могут и посадить, деньги забрать. Кстати о деньгах. Это справка о доходах Людмилы Чекиной, гендиректора TUT.BY, в начале 2020 года.

Андрей Лазуткин:

Смотрим первую строчку. 7 000 рублей – это зарплата, и 31 тысяча рублей в месяц – это дивиденды, выплата вознаграждений. Чистыми на руки 35 тысяч рублей в месяц, и это еще мало. В некоторые месяцы получалось 140 тысяч на руки, смотрите третью строчку. А всего за полгода набежало 363 тысячи белорусских рублей. То есть пока одни дурачки годами сидят и едят овсянку в колонии, люди, фамилии которых вы даже не слышали, зарабатывают на повестке огромные деньги. Вы скажете: так они просто хорошо работали и зарабатывали на рекламе. Но ничего подобного. Такие деньги они заработали потому, что не платили налогов. Обычное предприятие с такой космической зарплаты должно платить 28 % процентов в ФСЗН. А TUT.BY был резидентом Парка высоких технологий, налогов платил мало, и для нас большая загадка, как он там оказался. Вхождение в Парк – это не вопрос престижа, это вопрос, сколько вы будете платить налогов родному государству. Цена вопроса – миллионы долларов для крупной компании.

Андрей Лазуткин:

И получилось, что мы своими руками создали материальную базу для оппозиции, чего у них никогда не было ни в 90-х, ни в 2000-х. И пока они были бедные, они были идейные. Потом пошел поток грантов, и идейность сразу исчезла. То есть мы сами дали возможность легально работать, зарабатывать деньги и почти не платить налогов. И это не просто подарок. Если они не платят налоги, значит, эти налоги платит врач, учитель, бюджетник. То есть мы не только дали им деньги, но еще и забрали у себя. И какой был эффект? Вот Юрий Зиссер, ныне покойный, выступает на 100-летии БНР.

Дорогие друзья! Поздравляю нас всех со 100-летием объявления белорусской государственности. Ура, наконец-то я вижу улыбающиеся лица, а то все такие серьезные, как на 7 ноября. Не властью, не политическими партиями, а прежде всего инициативными гражданами. Это яркое проявление развития национальной идеи в современных условиях. Андрей Лазуткин:

Зиссер долго болел, но еще при жизни пытался указать на направление, как работать дальше. Сотрудничать с режимом или пытаться его свалить. И вы видите, вот уже и он начал рассуждать про национальную идею, хотя всегда этих тем избегал. Но хорошо рассуждать про идеи, когда у вас есть деньги. А сколько вы получаете на своей работе? Тоже по 140 тысяч, как эти? Но в 2020 году и вы, и они как-то оказались в одном строю. Ну, так может вас просто использовали, как массовку? И если конкретно вы за протесты не получали ничего, ходили туда по зову сердца, значит, что кто-то получал деньги за вас.