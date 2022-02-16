«Это большое подспорье нам, педагогам». Жители Гомеля поддержали республиканскую акцию «Мы вместе за Беларусь!»

Новости Беларуси. Гомельчане присоединились к акции «Мы вместе за Беларусь!» Напомним, в конце января Федерация профсоюзов приняла декларацию в поддержку референдума. Инициатива нашла отклик в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гомельчане присоединились к акции «Мы вместе за Беларусь!» Напомним, в конце января Федерация профсоюзов приняла декларацию в поддержку референдума. Инициатива нашла отклик в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К участию присоединились организации профсоюзов, трудовые коллективы. По всей стране проходят региональные собрания, где подводят итоги 2021 года. Но главный вопрос – участие в референдуме. Такие встречи – это еще одна возможность обсудить проект Основного закона и получить разъяснение отдельных статей.
Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:
Бурное обсуждение вызвала Статья 45, которая вносится в изменение, где человек обязан участвовать в сохранении собственного здоровья. Многие медики могут констатировать тот факт, что, вкладывая в бесплатную медицинскую помощь, есть некоторые бессознательные граждане, которые не заботятся в последствии о своем здоровье. Поэтому мы должны заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.
Василий Самков, председатель Ветковской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки:
Обращение внимания на семью. Так как мы система образования, мы понимаем, что система образования выполняет образовательную, воспитательную функции. И здесь Конституция объявляет семью первичной ячейкой общества. Это большое подспорье нам, педагогам, чтобы еще лучше, эффективнее использовать обучающий воспитательный процесс.
Такие встречи будут проходить по всей стране до начала досрочного голосования.