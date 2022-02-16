«Это большое подспорье нам, педагогам». Жители Гомеля поддержали республиканскую акцию «Мы вместе за Беларусь!»

Новости Беларуси. Гомельчане присоединились к акции «Мы вместе за Беларусь!» Напомним, в конце января Федерация профсоюзов приняла декларацию в поддержку референдума. Инициатива нашла отклик в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участию присоединились организации профсоюзов, трудовые коллективы. По всей стране проходят региональные собрания, где подводят итоги 2021 года. Но главный вопрос – участие в референдуме. Такие встречи – это еще одна возможность обсудить проект Основного закона и получить разъяснение отдельных статей.

Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:

Бурное обсуждение вызвала Статья 45, которая вносится в изменение, где человек обязан участвовать в сохранении собственного здоровья. Многие медики могут констатировать тот факт, что, вкладывая в бесплатную медицинскую помощь, есть некоторые бессознательные граждане, которые не заботятся в последствии о своем здоровье. Поэтому мы должны заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.