«Чтобы описать полную схему, понадобится не один фильм». МВД и КГБ раскрыли кураторов госпереворота

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Все попытки террористических актов, диверсий, кибератак на предприятия, забастовок полностью провались. Белорусские правоохранители знают планы противника на несколько шагов вперед. Беглые преступники даже не догадываются, сколько информации утекает от них в Беларусь и от кого. МВД и КГБ знают все, что происходит в рядах противников. И любым их планам сбыться не суждено. Кураторы из спецслужб разочарованы во всех фигурантах и ищут способы заменить на менее продажных

Андрей Паршин, начальник ГУБОПиК:

Мы очень четко видим, что все так называемое протестное движение ни в коем случае не является чем-то спонтанным. Благодаря беспрерывной оперативной работе на протяжении практически двух лет нами выявлена многоуровневая и профессиональная схема управления и координации государственного переворота. Чтобы описать полную схему, понадобится не один фильм, поэтому попробуем выделить главное. Управление провокационной деятельностью осуществляется из нескольких центров. Первый центр – это наиболее активные, литовские. На него завязаны многочисленные международные контакты. Именно они также курируют деятельность экстремистских и террористических «черных книг» и карательных списков. Непосредственное руководство осуществляют спецслужбы Литвы и Соединенных Штатов Америки. Эта же структура руководит и самым крупным экстремистским формированием dze.chat. Понимая, что с фигурантами этого экстремистского формирования проводили работу оперативного и вербовочного характера, мы убеждены, что здесь также фигурируют специальные службы. Второй ветвью управления является польский центр – на него завязаны радикальные действия. В это крыло входят такие структуры, как BYPOL, NEXTA, «Хартия». Отдельно стоит сказать об особой продажности этого крыла: для них это все не более чем бизнес-проект. Мы также отмечаем, что кураторы из спецслужб крайне разочарованы во всех фигурантах и ищут способы заменить всю эту публику на менее жадных и продажных. Совершенно очевидно, что руководители направляются зарубежными спецслужбами. Кто-то работает с прибалтийскими либо польскими контрагентами, кто-то курируется непосредственно главными режиссерами – ЦРУ США. Но главная проблема этого движения – алчность, продажность и непорядочность верхушки. Фактически, они толкают на уголовные преступления одурманенных пешек, проживающих на территории нашего государства. И с этого зарабатывают огромные деньги. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, оперативники подразделения работают на упреждение. Наши враги даже не догадываются о тех методах, которыми сегодня владеет ГУБОП. Подготовку к длительному противостоянию мы начали задолго до событий августа 2020 года

Андрей Паршин:

Стоит отметить, что подготовку к длительному противостоянию, в том числе в информационном пространстве, мы начали задолго до событий августа 2020 года. Очень многому мы научились за прошедший период. А поэтому каждое из их действий нами прогнозируется и, фактически, известно заранее. Арсенал оперативных наработок, которыми мы владеем, многократно превосходит имеющиеся ресурсы противника. Мы знаем их планы. Ответственно заявляю: всем вашим дорогостоящим инициативам сбыться не суждено, все виновные будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились. Возмездие рано или поздно найдет каждого. ГУБОПиК: «Мы ни в коем случае не допускаем переборов в работе»