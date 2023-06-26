«Витебская и Могилёвская области обделены осадками». Как спасают урожай в отсутствие дождя?

Лето – 2023 началось засушливо: пожелтели газоны, листва деревьев. Такие условия неблагоприятно сказываются и на сельскохозяйственных посевах. Узнали, как ученые спасают урожай и в каких областях наибольшая засушливость.

Александр Анженков, директор по науке Института мелиорации НАН Беларуси:

Гомельская область, Брестская – это те области, в которых легко водопроницаемые почвы – супески, пески, торф. Там отсутствие дождей наиболее болезненно сказывается. При это надо смотреть на распределение дождей. Если посмотреть на карту распределения дождя Белгидромета, то в этом году на удивление Витебская и Могилевская области оказались наиболее обделенными естественными осадками. Выделить какую-то область как самую засушливую нельзя – погода меняется слишком часто. Несмотря на то, что Беларусь находится в умеренном климате, ученые знают, что делать при такой несвойственной нашей местности жаре. Для сбережения влаги специалисты используют системы накопления воды.

Эдуард Шкутов, заведующий лабораторией совершенствования мелиоративных систем РУП «Институт мелиорации НАН Беларуси»:

Накопление весной воды из местного стока, чтобы поддерживать повышенный уровень грунтовых вод и подпитывать влагой посевы.

Кроме того, такая система предусматривает подпитку земель и водой из хранилищ. Дополнительное орошение организовано и на полях с картофелем, морковью и прочими растениями. Также ученые рассказали, что делать на земельных участках, чтобы не потерять урожай. Александр Анженков:

Организовать питание. Весенняя подкормка азотом и калием, органика неплохо удерживает воду, но при наличии воды для ее переработки. На подворьях можно использовать опыт наших южных коллег – организовывать тень путем натяжения спанбонда. Землю спрятать от солнца также можно опилками, прошлогодними листьями, пленкой. Также можно делать навесы с виноградом, клематисом – это и стильно, и прохладно.