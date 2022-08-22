Татьяна Лугина: «Приходят новые молодые люди, они уже воспитаны смелее, они хотят совершенствоваться через частный бизнес»

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники. Кирилл Казаков, СТВ:

Какой историей мы идем? У нас появляются производства небольшие и торговля.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

У нас в легкой промышленности 100 % появляется. За последние 3-5 лет особенно видим деловую активность в части развития производств именно по швейной трикотажной промышленности. Почему это происходит? Я тоже задавалась вопросом и знакома с молодыми людьми, которые открывают небольшие швейные участки. Потому что каждый год приходят новые молодые люди, они уже воспитаны смелее, они хотят совершенствоваться через частный бизнес. Кирилл Казако:

Национальных брендов уличной моды сейчас действительно много.

Татьяна Лугина:

Очень много, и они стали смелее. Наше поколение на бизнес смотрели так: будем рисковать, не будем, это же вложение денежных средств, финансовая грамотность. А сегодня более раскрепощенная молодежь. Кирилл Казаков:

О коллаборации не задумывались? Татьяна Лугина:

Почему нет? Мы очень тесно последние два года общаемся с молодыми девушками, парнями, которые работают в теме легкой промышленности, и мы видим их работы уже несколько лет подряд и в тред-парках, и на фестивалях моды, которые мы проводим, и общаемся в обычной жизни, к нам обращаются за некоторыми советами, разъяснениями. Я хочу отмечать, что именно средний и мелкий бизнес легкой промышленности очень развивается в стране. Кирилл Казаков:

Надежда Анатольевна, в Минске как?