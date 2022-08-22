Татьяна Лугина: «Приходят новые молодые люди, они уже воспитаны смелее, они хотят совершенствоваться через частный бизнес»
Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какой историей мы идем? У нас появляются производства небольшие и торговля.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
У нас в легкой промышленности 100 % появляется. За последние 3-5 лет особенно видим деловую активность в части развития производств именно по швейной трикотажной промышленности. Почему это происходит? Я тоже задавалась вопросом и знакома с молодыми людьми, которые открывают небольшие швейные участки. Потому что каждый год приходят новые молодые люди, они уже воспитаны смелее, они хотят совершенствоваться через частный бизнес.
Кирилл Казако:
Национальных брендов уличной моды сейчас действительно много.
Татьяна Лугина:
Очень много, и они стали смелее. Наше поколение на бизнес смотрели так: будем рисковать, не будем, это же вложение денежных средств, финансовая грамотность. А сегодня более раскрепощенная молодежь.
Кирилл Казаков:
О коллаборации не задумывались?
Татьяна Лугина:
Почему нет? Мы очень тесно последние два года общаемся с молодыми девушками, парнями, которые работают в теме легкой промышленности, и мы видим их работы уже несколько лет подряд и в тред-парках, и на фестивалях моды, которые мы проводим, и общаемся в обычной жизни, к нам обращаются за некоторыми советами, разъяснениями. Я хочу отмечать, что именно средний и мелкий бизнес легкой промышленности очень развивается в стране.
Кирилл Казаков:
Надежда Анатольевна, в Минске как?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
В Минске есть технопарк, и он очень активно развивается, и строится на базе «Молотовело» второй технопарк, потому что у нас там нет мест. Действительно, есть малые предприятия, которые заходят в технопарк, чтобы производить мелкосерийную продукцию, либо создают какие-то свои уникальные вещи, которые им нужно производить на промышленных площадях. То есть своих нет, заходя в технопарк, они могут получить льготные условия по аренде, консультации в юридической, экономической и даже в технической частях. Сейчас технопарк, который существует, он полностью занят. Что касается площадки «Мотовело», он уже на 70 % занят потенциальными нашими партнерами, которые зайдут в технопарк либо там уже временно присутствуют.
Кирилл Казаков:
Это условия занятия территории и производства?
Надежда Лазаревич:
Это условия по созданию продукции. Да, конечно. Необязательно для крупной тяжелой промышленности, можно и для легкой, но это… Либо создание своего финального продукта.
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