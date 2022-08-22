«У нас более 50 стран, с которыми мы работаем ежемесячно». Гендиректор «Бобруйскагромаша» об экспорте продукции

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники. Алена Сырова, СТВ:

Виктор Геннадьевич, на вашем предприятии какие иностранные детали, технологии используются до сих пор?

Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:

Начну с того, что чем сложнее процесс становления предприятия, скажем так, на постсоветском пространстве, тем проще ему потом работать. Если оценивать «Бобруйскагромаш», то создалась такая конкурентная среда, когда у нас было много импорта сельхозтехники иностранного производства. И таких предприятий, как «Бобруйскагромаш», у нас много таких предприятий. Пришлось постоянно выживать. А выживание это что? Приехала техника, ага, это интересно, это начало продаваться. Давайте создадим. Создали, пошло, а может и не пошло. А в мелких количествах себестоимость продукции увеличивается в разы, когда нет партии. Соответственно, продукция была в какой-то момент не конкурентна, от нее отошли. Наступил тот момент, когда у нас портфель этих машин скопился. У нас их более 70 штук. В основном это линейки. Если смотреть модификации, то это более 200 штук во всем холдинге. На сегодня, если какая-то техника выбывает по импорту, мы ее сразу замещаем. Мы себя тоже можем оценить как экспортеры, потому что у нас доля экспорта в объеме производства – 72 %. Кирилл Казаков, СТВ:

А вы экспортируете в Россию?