«У нас более 50 стран, с которыми мы работаем ежемесячно». Гендиректор «Бобруйскагромаша» об экспорте продукции
Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.
Алена Сырова, СТВ:
Виктор Геннадьевич, на вашем предприятии какие иностранные детали, технологии используются до сих пор?
Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
Начну с того, что чем сложнее процесс становления предприятия, скажем так, на постсоветском пространстве, тем проще ему потом работать. Если оценивать «Бобруйскагромаш», то создалась такая конкурентная среда, когда у нас было много импорта сельхозтехники иностранного производства. И таких предприятий, как «Бобруйскагромаш», у нас много таких предприятий. Пришлось постоянно выживать. А выживание это что? Приехала техника, ага, это интересно, это начало продаваться. Давайте создадим. Создали, пошло, а может и не пошло. А в мелких количествах себестоимость продукции увеличивается в разы, когда нет партии. Соответственно, продукция была в какой-то момент не конкурентна, от нее отошли. Наступил тот момент, когда у нас портфель этих машин скопился. У нас их более 70 штук. В основном это линейки. Если смотреть модификации, то это более 200 штук во всем холдинге. На сегодня, если какая-то техника выбывает по импорту, мы ее сразу замещаем. Мы себя тоже можем оценить как экспортеры, потому что у нас доля экспорта в объеме производства – 72 %.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вы экспортируете в Россию?
Виктор Филатов:
Не только. У нас более 50 стран, с которыми мы работаем ежемесячно. Отгрузка идет и на Запад, и на Восток, и в Африку, и в Гвинею, и на Мадагаскар, и во Вьетнам. География вообще обширная. Как бы там не складывалась логистика, мы постоянно импортируем. У нас огромная линейка машин. И на сегодня любую выбывающую машину мы можем заместить. Это то, что мы сейчас делаем. С условием того, что этой техники приобреталось хорошее количество, мы имеем некий объем. Если это хороший объем выпуска продукции, то себестоимость в разы уменьшается. Мы сегодня предлагаем машины не только в Беларуси, но и за рубежом. По хорошей, приемлемой цене и в достаточном количестве.
Кирилл Казаков:
Но главное ведь не цена, главное – способность быстро отремонтировать. Для сельского хозяйства это очень важная история.
Виктор Филатов:
Естественно. Доля иностранных комплектующих в наших машинах – 1,1 %. Объем сырья, материалов, комплектующих – то, что мы покупаем для создания машин, а это немногим 60 %. Это материалоемкость на сегодня. Мы формируем цену машин и она конкурентна. Что касается запчастей и комплектующих, мы можем свою машину в любом хозяйстве, в любой части мира отремонтировать. У нас развитые сети дилерские. Никаких вопросов по качеству и сервису у нас не возникает.
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