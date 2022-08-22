«Успешно подписали соглашения с 20 регионами». В каком сегменте бизнес стал работать активнее?

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники. Алена Сырова, СТВ:

Понятное дело, что с государственными предприятиями с большего ясно. Крупные мы знаем. Ушла какая-то часть с нашего рыка, и это тоже возможность для частного бизнеса занять какие-то ниши, прорекламировать себя, сделать себе имя, если этого нет. Какие сейчас тенденции можете выделить? В каких сегментах активнее всего частный бизнес работает и начал ли он активничать?

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:

Надо сразу сказать, что национальные статистические данные позволяют говорить, что не начал, а продолжил несгибаемо работать. Была поставлена задача. В стране проходит программа развития малого и среднего предпринимательства. И цифры, которые сегодня говорят сами за себя, это 385 тысяч субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Положительное сальдо на экспорте, и это всего лишь за квартал. Была поставлена задача расширения географии сотрудничества в регионах РФ. Мы успешно подписали соглашения с 20 регионами, усилили позиции с БелТПП, ТПП, с союзами таких же масштабных союзов, средних, мелких, но которые позволяют сказать, что бизнес продолжил активно работать. Здесь надо говорить, что сегодня задача возросла. Нет, она продолжила свою активность в рамках импортозамещающей продукции. И тут хотелось бы поделиться тем, что сейчас делает бизнес, в каких сегментах. Конечно же, индустриализация и инновация – это тема номер один, но нельзя забывать отечественный легпром, наши торговые сети, продукты питания, которые сегодня, расширяя сферу географии сотрудничества на международной арене, также будут импортозамещать свою продукцию. Я знаю, что до меня обсуждалась тема импортозамещения, отечественного производителя. Мало, много, но будет стоять задача: какой процент и какая цифра сегодня замещается в Республике Беларусь. Озвучено, что квартал на 700 миллионов, полугодие на 1,5 миллиарда. То есть сегодня говорить о том, что где-то произошел спад в каком-то сегменте малого или среднего бизнеса, нельзя. Мы успешно реализуем государственную программу.

Кирилл Казаков, СТВ:

Бизнес воспринимается у нас с 1990-х годов как что-то «купи-продай», особенно малый и средний, а Президент говорит о производстве. Насколько у нас тема производства… Условно говоря, здесь продавались пластиковые прищепки польского производства. Бах – появилась компания, которая делает пластиковые прищепки белорусского производства, потому что именно этого малого бизнеса как раз и не хватает. Развивать торговые сети, мне кажется, Министерство торговли может курировать и контролировать, что там делают участники.