Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Общество более лояльно стало относиться к татуировкам и к людям, которые их себе делают и носят.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Давайте посмотрим на статистику. Самая татуированная нация в мире – это итальянцы. Хотя бы одна татуировка есть у 48 % жителей этой страны. К такому выводу пришла немецкая компания Dalia, опросившая 9 000 интернет-пользователей из 18 стран. На второй и третьей позиции Швеция и США, и 45 % респондентов с татуировками – это люди от 30 до 49 лет. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Непривычная внешность. Казалось бы, есть какие-то перекосы. На самом деле нет – абсолютно нормальные, приличные люди. А вот причины, из-за которых люди наносят себе татуировки, бывают разными. Я, например, себе сделала две татуировки в качестве протеста своей дочери, которая решила набить рукав. Я сказала: тогда я тоже сделаю, готовься. Наталья Надольская:

Это вызов. Алена Родовская:

Да, это вызов. А кто-то хочет подчеркнуть собственную индивидуальность или кардинально изменить внешность. Мы вас долго ждали. Владимир, объясните, пожалуйста, эту философию. Когда люди приходят делать татуировки?

Владимир Бескровный, мастер салона татуировки «У Лисицы»:

Смотря в каком возрасте. Если можно сказать «хочу выделиться» – это 18 лет. Подчеркнуть свою индивидуальность – люди немножко постарше, и выбор татуировки соответствует возрасту. Если мне 18 лет, я хочу сделать татуировку: увидел интересную картинку в интернете – повторите. Люди, которые уже имеют на себе татуировки либо не имеют, но им уже за 20, более серьезно подходят к этому вопросу и хотят индивидуальный рисунок. Обсуждается – давайте нарисуем индивидуальный дизайн, что он значит, не значит, но какой-то промежуток времени в жизни татуировка значит для человека. Как бы кто ни говорил, что татуировка ничего не значит, но для человека она значит. Алена Родовская:

Я наблюдаю за сообществами, вижу, что в последние годы мир сошел с ума. Количество татуированных людей растет с геометрической прогрессией. Ваш салон в Минске существует достаточно долго, один из первых. Если посмотреть динамику, сейчас, наверное, просто себя забивают, нежели это было 11 лет назад.

Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:

На самом деле, не соглашусь с Володей, что с 18 лет делают татуировки. Сейчас делают и с 13 лет. Наталья Надольская:

Есть какое-то ограничение у вас в салоне? С какого возраста можно? Алесь Таболич:

Есть. Вообще, у нас не то чтобы ограничения. Татуировки можно делать с согласия родителей. Наталья Надольская:

А с родителями приходят в салон? Алесь Таболич:

Да, с родителями приходят, пишут в договоре, что они согласны. Например, на день рождения. Я могу привести простой случай из своей истории. Я ездил на «Фабрику звезд» и делал татуировку в 15 лет Куприянович, девочке, которая на Евровидении выступала через пару лет. С согласия родителей, они сделали ей подарок, была цветочек, лилия. Но сам факт, что дети тоже делают.

Алена Родовская:

А родители как относятся? Лояльны? Алесь Таболич:

Очень хорошо. Она сейчас вся татуированная. Кстати, по-моему, работает на СТВ, ведет какие-то блоки. Начала с маленькой татуировки, сейчас уже все руки забиты. Елена Кругликова:

Есть же такое мнение, что стоит только начать, потом уже не прекратишь – забивают полностью. Алесь Таболич:

Тенденция татуировки, мне кажется сейчас это не то что мода – обыденность. Найти человека с голым, не тронутым татуировками телом – таких, наверное, нет, осталось 10 %. Перманентный макияж – это тоже вид татуировки, и вы пользуетесь этим. Так что, это нормально. Алена Родовская:

Кто чаще всего себя забивает? Мужчины или девушки?

Алесь Таболич:

Девушки. 70 % – это девушки, 30 % – мужчины. Елена Кругликова:

Как высчитаете, люди бездумно делают татуировки в большинстве случаев? Вот, сейчас модными были цветочки на руках. Алесь Таболич:

Нет. Я вам больше скажу – сейчас пошла еще одна закономерность, что приходят на мастера, а не на салон. Мастера имеют свою тенденцию в изобразительном искусстве, свой стиль. Кто-то любит реализм, кто-то любит Японию, орнамент. Вы говорили, мы смотрим на Запад. Да, мы смотрим на Запад, но ищем свое. Я считаю, что все искусство – как татуировка, так и музыка, и все – мы еще в поиске своего. Того, что можем преподнести, показать на уровне земного шара. Наталья Надольская:

Мы сейчас обсуждаем татуировку как искусство. Но иногда девушки приходят скрыть какие-то недостатки. Какой процент? Это шрамы, растяжки. Алесь Таболич:

Это многие делают. Не забывайте, что некоторые вещи связаны с хирургическим вмешательством. Наталья Надольская:

Какой процент?