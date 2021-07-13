Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Общество более лояльно стало относиться к татуировкам и к людям, которые их себе делают и носят.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Давайте посмотрим на статистику. Самая татуированная нация в мире – это итальянцы. Хотя бы одна татуировка есть у 48 % жителей этой страны. К такому выводу пришла немецкая компания Dalia, опросившая 9 000 интернет-пользователей из 18 стран. На второй и третьей позиции Швеция и США, и 45 % респондентов с татуировками – это люди от 30 до 49 лет.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Непривычная внешность. Казалось бы, есть какие-то перекосы. На самом деле нет – абсолютно нормальные, приличные люди. А вот причины, из-за которых люди наносят себе татуировки, бывают разными. Я, например, себе сделала две татуировки в качестве протеста своей дочери, которая решила набить рукав. Я сказала: тогда я тоже сделаю, готовься.
Наталья Надольская:
Это вызов.
Алена Родовская:
Да, это вызов. А кто-то хочет подчеркнуть собственную индивидуальность или кардинально изменить внешность. Мы вас долго ждали. Владимир, объясните, пожалуйста, эту философию. Когда люди приходят делать татуировки?
Владимир Бескровный, мастер салона татуировки «У Лисицы»:
Смотря в каком возрасте. Если можно сказать «хочу выделиться» – это 18 лет. Подчеркнуть свою индивидуальность – люди немножко постарше, и выбор татуировки соответствует возрасту. Если мне 18 лет, я хочу сделать татуировку: увидел интересную картинку в интернете – повторите. Люди, которые уже имеют на себе татуировки либо не имеют, но им уже за 20, более серьезно подходят к этому вопросу и хотят индивидуальный рисунок. Обсуждается – давайте нарисуем индивидуальный дизайн, что он значит, не значит, но какой-то промежуток времени в жизни татуировка значит для человека. Как бы кто ни говорил, что татуировка ничего не значит, но для человека она значит.
Алена Родовская:
Я наблюдаю за сообществами, вижу, что в последние годы мир сошел с ума. Количество татуированных людей растет с геометрической прогрессией. Ваш салон в Минске существует достаточно долго, один из первых. Если посмотреть динамику, сейчас, наверное, просто себя забивают, нежели это было 11 лет назад.
Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:
На самом деле, не соглашусь с Володей, что с 18 лет делают татуировки. Сейчас делают и с 13 лет.
Наталья Надольская:
Есть какое-то ограничение у вас в салоне? С какого возраста можно?
Алесь Таболич:
Есть. Вообще, у нас не то чтобы ограничения. Татуировки можно делать с согласия родителей.
Наталья Надольская:
А с родителями приходят в салон?
Алесь Таболич:
Да, с родителями приходят, пишут в договоре, что они согласны. Например, на день рождения. Я могу привести простой случай из своей истории. Я ездил на «Фабрику звезд» и делал татуировку в 15 лет Куприянович, девочке, которая на Евровидении выступала через пару лет. С согласия родителей, они сделали ей подарок, была цветочек, лилия. Но сам факт, что дети тоже делают.
Алена Родовская:
А родители как относятся? Лояльны?
Алесь Таболич:
Очень хорошо. Она сейчас вся татуированная. Кстати, по-моему, работает на СТВ, ведет какие-то блоки. Начала с маленькой татуировки, сейчас уже все руки забиты.
Елена Кругликова:
Есть же такое мнение, что стоит только начать, потом уже не прекратишь – забивают полностью.
Алесь Таболич:
Тенденция татуировки, мне кажется сейчас это не то что мода – обыденность. Найти человека с голым, не тронутым татуировками телом – таких, наверное, нет, осталось 10 %. Перманентный макияж – это тоже вид татуировки, и вы пользуетесь этим. Так что, это нормально.
Алена Родовская:
Кто чаще всего себя забивает? Мужчины или девушки?
Алесь Таболич:
Девушки. 70 % – это девушки, 30 % – мужчины.
Елена Кругликова:
Как высчитаете, люди бездумно делают татуировки в большинстве случаев? Вот, сейчас модными были цветочки на руках.
Алесь Таболич:
Нет. Я вам больше скажу – сейчас пошла еще одна закономерность, что приходят на мастера, а не на салон. Мастера имеют свою тенденцию в изобразительном искусстве, свой стиль. Кто-то любит реализм, кто-то любит Японию, орнамент. Вы говорили, мы смотрим на Запад. Да, мы смотрим на Запад, но ищем свое. Я считаю, что все искусство – как татуировка, так и музыка, и все – мы еще в поиске своего. Того, что можем преподнести, показать на уровне земного шара.
Наталья Надольская:
Мы сейчас обсуждаем татуировку как искусство. Но иногда девушки приходят скрыть какие-то недостатки. Какой процент? Это шрамы, растяжки.
Алесь Таболич:
Это многие делают. Не забывайте, что некоторые вещи связаны с хирургическим вмешательством.
Наталья Надольская:
Какой процент?
Алесь Таболич:
Много приходит. Как вид татуировки делают ореолы.
Наталья Надольская:
Ореолы – это скорее перманент.
Алесь Таболич:
Нет. Это делают татуировочной краской. У нас иногда и перманент, и татуировка соединяются, хотя на Западе отдельно перманент, отдельно татуировка. Но образность того, что это искусство, тоже. Я считаю, что как перманентный макияж, так и татуировка – это искусство. Самое главное – какое оно.
Алена Родовская:
Мне еще нравится, когда люди делают татуировки. Они встречаются и смотрят: так, ну-ка покажи, как тебе сделали, как у тебя там линия прошла. Вот эти все тонкости, нюансы только профессиональному глазу видны, и это всегда вызывает большой интерес.
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