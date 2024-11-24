Тасмагамбетов об операции ОДКБ по борьбе с наркотиками: за 5 дней уничтожили 7 нарколабораторий

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в программе «Неделя» на СТВ рассказал подробности о субрегиональной операции по борьбе с наркотиками, которая проходила с 21 по 25 октября.

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

Принимали участие пограничные службы, таможенные службы, службы государственной безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Наблюдателями были представители Китая, Ирана, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Управления ООН по борьбе с наркотиками. В целом было задействовано 24 тысячи сотрудников. Благодаря скоординированным действиям на территории зоны нашей ответственности из незаконного оборота было за эти 5 дней исключено 590 килограммов наркотиков различных видов. Уничтожено 7 лабораторий, нарколабораторий. И 683, если мне память не изменяет, наркопреступлений. Это изготовление, сбыт, распространение наркотиков. Вы видите, очень серьезная работа, скоординированная работа государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.