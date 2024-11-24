Как ОДКБ борется с наркотрафиком и что обсудят в Астане? Интервью с генсеком Организации
Москва намерена обсудить с партнерами по ОДКБ удары дальнобойным оружием по России. Такая информация появилась в СМИ накануне. А о чем еще планируют поговорить на сессии Организации, которая состоится в Астане, некоторыми подробностями с программой «Неделя» поделился генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Ольга Коршун, СТВ:
Какие еще вызовы и угрозы сегодня стоят перед Организацией?
Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:
ОДКБ – это не агрессивный блок. Задача Организации Договора о коллективной безопасности – это защита территориальной целостности, суверенитета и независимости государств-членов, которые входят в нашу Организацию. Если говорить непосредственно о вызовах и угрозах, это прежде всего, безусловно, транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия и нелегальная миграция. По всем этим направлениям мы очень серьезно работаем. Могу привести только один пример. С 21 по 25 октября состоялась субрегиональная операция по борьбе с наркотиками.
Принимали участие пограничные службы, таможенные службы, службы государственной безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Наблюдателями были представители Китая, Ирана, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Управления ООН по борьбе с наркотиками. В целом было задействовано 24 тысячи сотрудников. Благодаря скоординированным действиям на территории зоны нашей ответственности из незаконного оборота было за эти 5 дней исключено 590 килограммов наркотиков различных видов. Уничтожено 7 лабораторий, нарколабораторий. И 683, если мне память не изменяет, наркопреступлений. Это изготовление, сбыт, распространение наркотиков. Вы видите, очень серьезная работа, скоординированная работа государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Такая работа проводится практически по всем тем вызовам, которые я только что обозначил.
Ольга Коршун:
А вот нелегальный оборот оружия. Для нас эта проблема обострилась, когда украинский конфликт начался. И западные СМИ даже выступали со статьями, с заявлениями о том, что в Украине цветет и пахнет черный рынок, где можно нелегально приобрести оружие. Эта проблема сказалась на ситуации в странах ОДКБ?
Имангали Тасмагамбетов:
Вы знаете, я думаю, что на территории Украины можно не нелегально, а легально приобрести практически любой вид вооружения. В открытую. Кстати, вот в проведении этой операции по борьбе с наркотиками, в ходе этой операции было тоже выявлено определенное количество нелегального оружия, которое находилось у тех же людей, которые занимались нелегальным оборотом наркотиков. Поэтому, безусловно, мы над этим работаем, это очень серьезный вызов для нас.
Ольга Коршун:
Скоро пройдет очередное заседание ОДКБ. Какие вопросы будут там рассматриваться?
Имангали Тасмагамбетов:
В этом году председательствует Казахстан. Вопросов, как всегда, достаточно много. Но, например, если говорить о прошлогоднем Совете коллективной безопасности, который прошел здесь, в Минске, председательствовала Беларусь, кстати, очень успешно, о чем было заявлено и главами государств, и мы конкретно отмечаем активную работу Минска в этом направлении. Так вот, тогда были приняты очень серьезные документы, конкретизирующие вопрос системы кризисного реагирования. То есть этот документ теперь позволяет нам действительно в очень кратчайшие сроки имплементировать решения и очень быстро реагировать на те или иные кризисные ситуации. Так вот, в этом году на Совете коллективной безопасности будет принят очень важный документ – это целевая межгосударственная программа по обустройству таджикско-афганской границы, потому что афганская тематика – одно из актуальных направлений деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Что это значит, вы прекрасно знаете, Афганистан для Центральной Азии, хотя ситуация вроде бы стабилизировалась и в мирное русло все-таки медленно, но продвигается, тем не менее террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно, безусловно, проблема очень серьезная. Вот подписание этой программы позволит, безусловно, странам Организации Договора о коллективной безопасности совместно обустроить этот участок границы и тем самым обеспечить безопасность прежде всего стран Центральной Азии.