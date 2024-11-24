Как ОДКБ борется с наркотрафиком и что обсудят в Астане? Интервью с генсеком Организации

Москва намерена обсудить с партнерами по ОДКБ удары дальнобойным оружием по России. Такая информация появилась в СМИ накануне. А о чем еще планируют поговорить на сессии Организации, которая состоится в Астане, некоторыми подробностями с программой «Неделя» поделился генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Ольга Коршун, СТВ:

Какие еще вызовы и угрозы сегодня стоят перед Организацией?

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

ОДКБ – это не агрессивный блок. Задача Организации Договора о коллективной безопасности – это защита территориальной целостности, суверенитета и независимости государств-членов, которые входят в нашу Организацию. Если говорить непосредственно о вызовах и угрозах, это прежде всего, безусловно, транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия и нелегальная миграция. По всем этим направлениям мы очень серьезно работаем. Могу привести только один пример. С 21 по 25 октября состоялась субрегиональная операция по борьбе с наркотиками.

Принимали участие пограничные службы, таможенные службы, службы государственной безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Наблюдателями были представители Китая, Ирана, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Управления ООН по борьбе с наркотиками. В целом было задействовано 24 тысячи сотрудников. Благодаря скоординированным действиям на территории зоны нашей ответственности из незаконного оборота было за эти 5 дней исключено 590 килограммов наркотиков различных видов. Уничтожено 7 лабораторий, нарколабораторий. И 683, если мне память не изменяет, наркопреступлений. Это изготовление, сбыт, распространение наркотиков. Вы видите, очень серьезная работа, скоординированная работа государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Такая работа проводится практически по всем тем вызовам, которые я только что обозначил.

Ольга Коршун:

А вот нелегальный оборот оружия. Для нас эта проблема обострилась, когда украинский конфликт начался. И западные СМИ даже выступали со статьями, с заявлениями о том, что в Украине цветет и пахнет черный рынок, где можно нелегально приобрести оружие. Эта проблема сказалась на ситуации в странах ОДКБ?