Генсек ОДКБ: на заседании в Астане будет принят очень важный документ

Москва намерена обсудить с партнерами по ОДКБ удары дальнобойным оружием по России. Такая информация появилась в СМИ накануне. А о чем еще планируют поговорить на сессии Организации, которая состоится в Астане, некоторыми подробностями с программой «Неделя» поделился генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

В этом году на Совете коллективной безопасности будет принят очень важный документ – это целевая межгосударственная программа по обустройству таджикско-афганской границы, потому что афганская тематика – одно из актуальных направлений деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Что это значит, вы прекрасно знаете, Афганистан для Центральной Азии, хотя ситуация вроде бы стабилизировалась и в мирное русло все-таки медленно, но продвигается, тем не менее террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно, безусловно, проблема очень серьезная. Вот подписание этой программы позволит, безусловно, странам Организации Договора о коллективной безопасности совместно обустроить этот участок границы и тем самым обеспечить безопасность прежде всего стран Центральной Азии.