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Генсек ОДКБ: на заседании в Астане будет принят очень важный документ

24 ноября 2024 17:04
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Москва намерена обсудить с партнерами по ОДКБ удары дальнобойным оружием по России. Такая информация появилась в СМИ накануне. А о чем еще планируют поговорить на сессии Организации, которая состоится в Астане, некоторыми подробностями с программой «Неделя» поделился генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. 

Генсек ОДКБ: на заседании в Астане будет принят очень важный документ-2

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:
В этом году на Совете коллективной безопасности будет принят очень важный документ – это целевая межгосударственная программа по обустройству таджикско-афганской границы, потому что афганская тематика – одно из актуальных направлений деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Что это значит, вы прекрасно знаете, Афганистан для Центральной Азии, хотя ситуация вроде бы стабилизировалась и в мирное русло все-таки медленно, но продвигается, тем не менее террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно, безусловно, проблема очень серьезная. Вот подписание этой программы позволит, безусловно, странам Организации Договора о коллективной безопасности совместно обустроить этот участок границы и тем самым обеспечить безопасность прежде всего стран Центральной Азии.

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# ОДКБ # Имангали Тасмагамбетов # Ольга Коршун

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