Тарифы придумывают просто так. Почему сервисы такси стали получать больше негативных отзывов?

Новости Беларуси. В последние годы количество автомобилей с шашечками и желтой полосой на бортах увеличилось в разы. Сперва кажется, что для пассажиров это однозначный плюс. Но на практике ситуация несколько иная. Только за 2021 год у водителей популярных сервисов такси было выявлено более 9 тысяч нарушений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Бизнес такси в стране построен следующим образом: существуют так называемые агрегаторы – компании, названия которых у всех на слуху. Но ни одна из этих служб не имеет собственного таксопарка. Заказы выполняют индивидуальные предприниматели или общества с ограниченной ответственностью, у которых есть свой парк автомобилей. Поэтому когда диспетчер назначает машину на ваш заказ, он в принципе не знает, что это за авто и кто им управляет.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Если когда-то водитель автомобиля такси – это была отдельная профессия, предполагающая соответствующий уровень подготовки, квалификации, ответственности, то сегодня мы видим, что отдельные перевозчики такси себя такси и не считают. Особенно с использованием электронных информационных систем, электронных сервисов цифровых, которые появились сейчас, практически у каждого в гаджете есть, именуют себя пилотами или партнерами той или иной электронной системы агрегатора. На форумах в интернете можно найти десятки историй о недобросовестных таксистах.

Крайне негативное впечатление о работе сервиса. Списали с карты три раза за одну поездку! Запросили выписку из банка – предоставил. И с выпиской из банка служба поддержки всячески уклонялась от возврата. А бывают и вот такие истории: машина популярного сервиса такси прибыла на заказ. На расспросы клиента, какую услугу тот ему будет оказывать и по каким тарифам, водитель долго не может ответить. То ли плохо понимает по-русски, то ли лукавит, непонятно.

– Как будет рассчитываться стоимость?

– От километража зависит.

– Какой прибор будет рассчитывать стоимость поездки?

– А что надо?

– Я задаю вопрос, по какому тарифу мы поедем и какова будет стоимость поездки? Я как пассажир имею право задать этот вопрос.

– Это по месту прибытия будет видно.

– Естественно, у вас таксометра нет в автомобиле для принятия наличных денежных средств?

– Нет.

Здравствуйте, никогда не было проблем с этим такси (кроме как повышенного тарифа в дождь и утром).

Но сегодня меня просто обматерили и нахамили. Вызвала такси к 07:30, водитель позвонила мне и спросила, где я (спустя 1 минуту, как приехала). Я сказала, что спускаюсь. Через 2 минуты, она опять мне позвонила, когда я шла по лестнице, и начала на меня орать, мол, где я. Зайдя в приложение, я заметила еще одну вещь: в деталях заказа совершенно другой водитель, мужчина... Какой мне сделать вывод? Как мне быть уверенной, что меня везет именно профессионал, работник такси? И такие примеры с рокировкой водителей сплошь и рядом. – Вот к нам подъехало такси, садимся в машину. На Алибегова.

– Артем?

– Нет, я не Артем, я его напарник, Артем заболел.

А вот, например, еще один случай, который пользователи интернета активно обсуждают в Сети: водитель такси взял с клиента 60 рублей за 10 километров. При этом таксист выполнил требования налогового законодательства в части приема наличных и выдал клиенту чек.

Александр Коваленко, начальник отдела контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Часто возникают случаи, что пассажир сел, проехал куда-то. Ему говорят какую-то сумму, от которой он может впасть в шок. По факту это может быть в рамках закона, так как у нас пассажирские перевозки автомобилями такси не тарифицируются, перевозчик самостоятельно назначает цену.