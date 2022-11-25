Зарабатывать стало сложнее. Отправились в рейд и выяснили, есть ли у таксистов все документы

Новости Беларуси. В последние годы количество автомобилей с шашечками и желтой полосой на бортах увеличилось в разы. Сперва кажется, что для пассажиров это однозначный плюс. Но на практике ситуация несколько иная. Только за 2021 год у водителей популярных сервисов такси было выявлено более 9 тысяч нарушений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Причем речь не только о так называемых бумажных проблемах, но и о довольно серьезных правонарушениях – это управление авто без прав и даже в состоянии опьянения. В итоге по вине таких горе-таксистов произошло 24 ДТП, в результате которых 25 человек получили травмы и один погиб. Как не оказаться очередной жертвой недобросовестного перевозчика, кто вообще нас возит, как на нас зарабатывают и почему безопасность и комфорт в такси больше роскошь, чем норма? Ежедневно около 10 тысяч машин различных служб такси перевозят пассажиров в Минске. И это несмотря на то, что собственный автомобиль сегодня есть практически у каждой белорусской семьи. В чем же секрет такой популярности частных перевозчиков?

Сергей Шуманский:

Ну, во-первых, это удобно. Особенно по выходным, когда есть повод для отдыха и собственный руль для многих становится обузой. А во-вторых, поездки на такси по сегодняшним меркам уже совсем не тянут кошелек. В то же время именно таксисты часто становятся горячей темой для обсуждения среди других автолюбителей. Причины в большинстве своем на поверхности – лихачество, несоблюдение ПДД, которые приводят к серьезным авариям. Но есть у водителей такси и другие проблемы – обман клиентов, отсутствие необходимых документов, а иногда даже прав. Мы попытались разобраться, все ли столичные перевозчики соблюдают установленные правила и легко ли вывести из тени таксистов-нелегалов.

Со времен выхода на экраны популярной комедии многое изменилось. Теперь ездят и еще как – и в булочную, и на работу, и в гости. Услугами таксомоторных перевозчиков в столице пользуется больше половины населения. И это число растет в геометрической прогрессии. Время подачи машины сократилось, компаний, занимающихся извозом, пруд пруди. Но согласия между водителями старой и новой школ с одной стороны и пассажирами с другой – по-прежнему нет. Минчанин Дмитрий Боган – водитель так называемого традиционного такси. Управляет собственным авто и хорошо знает Минск. С шашечками на бортах он ездит без малого 11 лет. Но вот в шашки на дороге не играет. Исправно платит налоги. За рулем, чтобы заработать. Ведь бензин и запчасти дорожают, ремонт авто тоже не бесплатный, да и семью кормить нужно. Но в последние годы добывать копейку стало сложнее, говорит Дмитрий. С приходом в столицу онлайн-служб по вызову такси на рынке пассажироперевозок случился кризис. По мнению мужчины, подобные сервисы искусственно занижают цены и действуют нечестно. При этом он добавляет, что вовсе не против конкуренции, но хочет, чтобы она была справедливой.

Дмитрий Боган, таксист:

Как правило, все таксисты старого этого полива, хотя меня называют и «бомбилой», и «уксусом», хотя я не стою на вокзале и за 40 рублей не вожу, так вот старые таксисты считали, что они всю жизнь будут работать и зарабатывать. Они не понимали, что на рынок пришел «монстр», который будет уничтожать этот рынок. Он, в принципе, его и уничтожил.

Сергей тоже таксист старой школы. Он совсем не обижается, что некоторые называют его «бомбилой» или «уксусом». В далеком 2002-м он впервые сел за баранку с целью совершить вылазку в городские джунгли на поиски несметных сокровищ. В общем, решил попробовать себя в роли профессионального таксиста. С тех пор прошло 20 лет. За эти годы накопился огромный опыт работы. Сотни интересных, веселых и не очень историй. Именно благодаря Сергею мы наконец узнали, как выглядит свидетельство об окончании курсов такси. Он один из немногих столичных таксистов, у кого на руках есть сертификат лица, ответственного за выполнение автомобильных перевозок. А еще действующие водительские права. А вот с остальными документами, к сожалению, беда. Ни техосмотра, ни страховки, ни метров чековой ленты, ни медосвидетельствования у мужчины не оказалось. Как и таксометра. Впрочем, Сергей уверяет, что как раз сегодня завез его на поверку. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

А почему у вас тут место дислокации, это рыбное место?

Сергей Боков, таксист:

Оно не всегда мое, я лет 10, наверное, стоял только здесь. Оно было рыбное место, сейчас нет. Если я уезжаю в другой район, я стою уже в другом районе, жду заказа там, потому что кататься туда-сюда нет смысла. Вероника Кудринецкая:

И все-таки, стоите в неположенном месте, мешаете общественному транспорту. Сергей Боков:

Я же приехал сюда, я не обманываю, таксометра нет, я его завез на Тимирязева. Я сюда вернулся, потому что мое место. На Тимирязева негде стоять.

Но уже через пару минут мужчина признается сотрудникам транспортной инспекции, что отдал прибор на обслуживание еще в начале недели. Впрочем, это не единственная претензия со стороны контролирующих органов к таксисту. Проблемы с внешним оформлением авто, да и в целом машина выглядит неопрятной и побитой жизнью. А ведь только за загрязненные номера и стекла можно получить штраф до двух базовых. Сергей со всеми нарушениями соглашается и тут же добавляет, что под капотом все отлично. А вообще, работать стало сложнее – приходится выкручиваться.