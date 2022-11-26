Если человек опоздал на самолёт из-за такси, деньги можно вернуть. Адвокат рассказал, как это сделать
Новости Беларуси. В последние годы количество автомобилей с шашечками и желтой полосой на бортах увеличилось в разы. Сперва кажется, что для пассажиров это однозначный плюс. Но на практике ситуация несколько иная. Только за 2021 год у водителей популярных сервисов такси было выявлено более 9 тысяч нарушений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сворачиваем на проспект Пушкина – и вот очередной нарушитель на белом Polo. Включаем проблесковые маячки и по громкоговорителю просим водителя такси прижаться к обочине и остановиться. На заднем сиденье три пассажира, один из которых несовершеннолетний, никто не пристегнут. В ответ сразу же аргумент: пассажиры забыли, а я не обратил внимания. На этих словах клиенты спешат ретироваться восвояси. А сотрудники Транспортной инспекции продолжают перечислять нарушения. Авто оклеено не по правилам, страховки нет, техосмотр тоже отсутствует – эта рабочая лошадка, мягко говоря, мало соответствует букве закона.
– Как вы на работу устроились?
– А где документы ваши?
Водитель Руслан на диалог явно не настроен. Сотрудники Транспортной инспекции приглашают его в свой автомобиль. Но у молодого человека будто бы отшибло память – кроме адреса своего офиса он совершенно ничего не помнит: ни имени перевозчика, ни того, как и когда устраивался на работу.
– Название точно не помню.
– Точно не помните? А где-то еще работаете, кроме такси?
– Нет.
– Скажите, а вы знаете, как должен быть оформлен автомобиль, оформлен и оснащен? Желтые полосы на всю длину борта, название вашего перевозчика, шашки, внутри ваша визитка. Или вы не знаете, что должно быть?
– Что-то должно быть.
– Вы хоть помните, какой сегодня день?
– Ну конечно!
Что-то, где-то, как-то. Хочется верить, что кроме дня недели водитель все же знает и ПДД. Ведь за такой букет правонарушений молодому человеку грозит денежная санкция. Сотрудники Транспортной инспекции составляют повестку. К слову, неявка водителя в назначенное время тоже может влететь в копеечку – штраф в размере до 30 базовых величин.
Двигаемся дальше. В потоке машин замечаем следующего нарушителя. На бортах такси красуется надпись «За ВДВ. Никто кроме нас». Такие наклейки в транспортном потоке встречаются довольно часто. Возможно, участникам дорожного движения это создает хорошее настроение. Только вот простым взмахом жезла это веселье может привести к денежным убыткам. Ведь подобное творчество противоречит законодательству. Штраф – до 2 базовых.
А еще пользователи такси все чаще сообщают об участившейся фишке водителей, работающих через приложение. Если кратко, то все выглядит следующим образом: клиент вызывает машину, та прибывает. Вероятно, именно в этот момент таксист видит расстояние пути. Если оно превышает 10 километров, то под каким-нибудь предлогом отказываются и говорят: все ради заработка на большом количестве коротких поездок. И мало кто думает о том, что у клиента может сорваться важная встреча или он вовсе опоздает на самолет.
Максим Терешков, адвокат:
Если у пассажира имеются доказательства, что он обратился к перевозчику, поставил задачу в такое то время предоставить авто, доставить по адресу за такую-то сумму, то несмотря на отсутствие договора перевозки в письменном виде, он вправе обратиться к перевозчику с претензией. В претензии пассажир может потребовать возврата денежных средств, которые могли быть уплачены авансом, возмещение в том числе убытков, которые пассажир понес в результате отказа в перевозке по неуважительной причине. К примеру, трансфер. Если пассажир заказал перевозку в аэропорт, а машина не прибыла и пассажир опоздал на самолет, то пассажир имеет право требовать от перевозчика возмещения убытков, связанных с потерей билетов, возможно, тура, если мы говорим о туристической поездке.
Сейчас выходит так, что чуть ли не каждая машина такси – передвижная правовая коллизия. Водитель числится как сотрудник автопарка или же сам является частным предпринимателем. Автомобиль чаще всего у него в аренде, а принадлежит какой-нибудь фирме. Есть еще третья сторона. Практически каждый шофер сейчас получает заказы от агрегаторов. В случае ЧП в этом правовом клубке очень сложно понять, кто должен отвечать, если, например, пассажир получил травму или пешеход угодил под колеса.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:
Дискуссии проводились и до сих пор проводятся об использовании цифровых возможностей и информационных систем, которые бы позволяли в перспективе в режиме онлайн контролировать все вопросы, связанные с физическим состоянием водителя, прохождением предрейсовых медицинских осмотров, выполнение режима труда и отдыха, соблюдение этого водителем. Потому что мы знаем, что зачастую работают по 12-14 часов, поскольку конкуренция на этом рынке большая. Все эти моменты хорошо известны, анализируются. Я думаю, что ближайшая перспектива за внедрением таких систем.
Помните: пассажиры тоже несут ответственность за свою безопасность. Не уверены в водителе или техсостоянии авто – лучше потратьте время на вызов другого такси.
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