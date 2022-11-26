Если человек опоздал на самолёт из-за такси, деньги можно вернуть. Адвокат рассказал, как это сделать

Новости Беларуси. В последние годы количество автомобилей с шашечками и желтой полосой на бортах увеличилось в разы. Сперва кажется, что для пассажиров это однозначный плюс. Но на практике ситуация несколько иная. Только за 2021 год у водителей популярных сервисов такси было выявлено более 9 тысяч нарушений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сворачиваем на проспект Пушкина – и вот очередной нарушитель на белом Polo. Включаем проблесковые маячки и по громкоговорителю просим водителя такси прижаться к обочине и остановиться. На заднем сиденье три пассажира, один из которых несовершеннолетний, никто не пристегнут. В ответ сразу же аргумент: пассажиры забыли, а я не обратил внимания. На этих словах клиенты спешат ретироваться восвояси. А сотрудники Транспортной инспекции продолжают перечислять нарушения. Авто оклеено не по правилам, страховки нет, техосмотр тоже отсутствует – эта рабочая лошадка, мягко говоря, мало соответствует букве закона.

– Как вы на работу устроились?

– А где документы ваши? Водитель Руслан на диалог явно не настроен. Сотрудники Транспортной инспекции приглашают его в свой автомобиль. Но у молодого человека будто бы отшибло память – кроме адреса своего офиса он совершенно ничего не помнит: ни имени перевозчика, ни того, как и когда устраивался на работу.

– Название точно не помню.

– Точно не помните? А где-то еще работаете, кроме такси?

– Нет.

– Скажите, а вы знаете, как должен быть оформлен автомобиль, оформлен и оснащен? Желтые полосы на всю длину борта, название вашего перевозчика, шашки, внутри ваша визитка. Или вы не знаете, что должно быть?

– Что-то должно быть.

– Вы хоть помните, какой сегодня день?

– Ну конечно!

Что-то, где-то, как-то. Хочется верить, что кроме дня недели водитель все же знает и ПДД. Ведь за такой букет правонарушений молодому человеку грозит денежная санкция. Сотрудники Транспортной инспекции составляют повестку. К слову, неявка водителя в назначенное время тоже может влететь в копеечку – штраф в размере до 30 базовых величин. Двигаемся дальше. В потоке машин замечаем следующего нарушителя. На бортах такси красуется надпись «За ВДВ. Никто кроме нас». Такие наклейки в транспортном потоке встречаются довольно часто. Возможно, участникам дорожного движения это создает хорошее настроение. Только вот простым взмахом жезла это веселье может привести к денежным убыткам. Ведь подобное творчество противоречит законодательству. Штраф – до 2 базовых. А еще пользователи такси все чаще сообщают об участившейся фишке водителей, работающих через приложение. Если кратко, то все выглядит следующим образом: клиент вызывает машину, та прибывает. Вероятно, именно в этот момент таксист видит расстояние пути. Если оно превышает 10 километров, то под каким-нибудь предлогом отказываются и говорят: все ради заработка на большом количестве коротких поездок. И мало кто думает о том, что у клиента может сорваться важная встреча или он вовсе опоздает на самолет.

Максим Терешков, адвокат:

Если у пассажира имеются доказательства, что он обратился к перевозчику, поставил задачу в такое то время предоставить авто, доставить по адресу за такую-то сумму, то несмотря на отсутствие договора перевозки в письменном виде, он вправе обратиться к перевозчику с претензией. В претензии пассажир может потребовать возврата денежных средств, которые могли быть уплачены авансом, возмещение в том числе убытков, которые пассажир понес в результате отказа в перевозке по неуважительной причине. К примеру, трансфер. Если пассажир заказал перевозку в аэропорт, а машина не прибыла и пассажир опоздал на самолет, то пассажир имеет право требовать от перевозчика возмещения убытков, связанных с потерей билетов, возможно, тура, если мы говорим о туристической поездке. Сейчас выходит так, что чуть ли не каждая машина такси – передвижная правовая коллизия. Водитель числится как сотрудник автопарка или же сам является частным предпринимателем. Автомобиль чаще всего у него в аренде, а принадлежит какой-нибудь фирме. Есть еще третья сторона. Практически каждый шофер сейчас получает заказы от агрегаторов. В случае ЧП в этом правовом клубке очень сложно понять, кто должен отвечать, если, например, пассажир получил травму или пешеход угодил под колеса.