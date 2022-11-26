Новый состав Молодёжной палаты при союзном парламенте утвердили в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте 26 ноября утвердили новый состав Молодежной палаты при Парламентском собрании Беларуси и России. Реализация совместных инициатив и проектов – одна из целей такого союзного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней молодые парламентарии из Беларуси и России проходили профессиональный тимбилдинг – знакомились и обменивались мнениями. Результатом работы стало формирование комиссий Молодежной палаты и избрание их руководителей. Срок полномочий – два года. Участники обсудили проекты на 2023 год, в частности по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти, а также в области информационной защиты, туризма и научно-образовательной сферы. Также разработали концепцию фестиваля «Молодежь – за Союзное государство».

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Такое сложное время, когда не дают покоя нашим странам. Наше объединение, консолидация, синергия позволяют нам наметить определенные тезисы и понимать, что в наше время надо быть за свою страну и за свою землю большой горой, не позволить никому вмешаться в ее дела, а развивать единое пространство.

Алексей Яковлев, член Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России (Россия):

Нахожусь в Молодежной палате при Парламентском собрании уже второй созыв. И прошлый созыв показал, что комиссии могут работать эффективно. Это обход санкций и вообще решение проблем с санкциями, под которые попала система высшего образования и послевузовского.