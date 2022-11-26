«Ходят на все мои концерты». Певица ELEN о поклонниках, «Евровидении» и новом клипе

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня у нас в гостях певица белорусской эстрады, солистка оркестра прекрасная ELEN. Расскажи, с чего начинался твой путь в творчестве.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня у нас в гостях певица белорусской эстрады, солистка оркестра прекрасная ELEN. Расскажи, с чего начинался твой путь в творчестве.
ELEN, певица:
Когда-то я была в студии у Василия Петровича Раинчика, это было очень давно. Целый год я была в студии, в театре эстрады. Это мое творческое начало. Потом университет культуры и искусств в отделении «эстрадный вокал». Одно, второе, третье…
Стюша Тайм:
Ты участница многих конкурсов, фестивалей. Что запомнилось больше всего?
ELEN:
Первый конкурс как раз таки и был в театре эстрады у Василия Петровича Раинчика. Набирался первый состав театра эстрады, куда пришла я, пришла Виктория Алешко. На «Евровидении» участвовала – в отборочном туре, прошла в полуфинал с песней Broken. Но это было три года назад.
Стюша Тайм:
Я наблюдаю за тобой в социальных сетях, у тебя очень много подписчиков. Наверное, чувствуется поддержка поклонников.
ELEN:
Поклонники действительно есть, есть у меня люди, которые ходят на все мои концерты, которые слушают мои эфиры.
Стюша Тайм:
Ты постоянно гастролируешь по стране. Расскажи про свою концертную деятельность.
ELEN:
Да, много концертов в последнее время получается. Ежегодно у меня проходят выступления на площадках Минска, очень часто Заводской район, Лошица. Поэтому, друзья, приходите, потанцуем вместе с вами.
Стюша Тайм:
Я смотрю, ты принесла диск свой.
ELEN:
Да, принесла диск, у меня еще очень много песен добавилось.
Стюша Тайм:
Расскажи про свои планы на будущее.
ELEN:
То, что уже практически готово, – скоро выйдет клип на песню «Клевые». Я надеюсь, что вы тоже возьмете в ротацию к себе на канал. Клип очень красивый, снимался в Турции. И также мы сняли кусочек в студии. Реально в клипе снимаются мои картины, которые я написала маслом. И в конце появится очень интересная штука, прикольная фишечка.
Стюша Тайм:
Ждем интересную штучку и фишечку вместе с нашими телезрителями. Пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть. Что бы ты хотела пожелать?
ELEN:
Я бы хотела вам пожелать слушать хорошую музыку. Слушайте мои песни, песни ELEN, подписывайтесь на мои соцсети, я очень много интересного буду скидывать специально для вас. Я работаю для вас, хочу, чтобы контент был ярким, интересным, запоминающимся. Также хотела бы пожелать всем хорошего настроения, чтобы у вас всегда была в душе весна. И чтобы все ваши мечты сбывались. Ничего не бойтесь, идите к своей цели. И все у вас получится.
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