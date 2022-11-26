«Ходят на все мои концерты». Певица ELEN о поклонниках, «Евровидении» и новом клипе

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня у нас в гостях певица белорусской эстрады, солистка оркестра прекрасная ELEN. Расскажи, с чего начинался твой путь в творчестве.

ELEN, певица:

Когда-то я была в студии у Василия Петровича Раинчика, это было очень давно. Целый год я была в студии, в театре эстрады. Это мое творческое начало. Потом университет культуры и искусств в отделении «эстрадный вокал». Одно, второе, третье… Стюша Тайм:

Ты участница многих конкурсов, фестивалей. Что запомнилось больше всего?

ELEN:

Первый конкурс как раз таки и был в театре эстрады у Василия Петровича Раинчика. Набирался первый состав театра эстрады, куда пришла я, пришла Виктория Алешко. На «Евровидении» участвовала – в отборочном туре, прошла в полуфинал с песней Broken. Но это было три года назад. Стюша Тайм:

Я наблюдаю за тобой в социальных сетях, у тебя очень много подписчиков. Наверное, чувствуется поддержка поклонников.

ELEN:

Поклонники действительно есть, есть у меня люди, которые ходят на все мои концерты, которые слушают мои эфиры. Стюша Тайм:

Ты постоянно гастролируешь по стране. Расскажи про свою концертную деятельность. ELEN:

Да, много концертов в последнее время получается. Ежегодно у меня проходят выступления на площадках Минска, очень часто Заводской район, Лошица. Поэтому, друзья, приходите, потанцуем вместе с вами.

Стюша Тайм:

Я смотрю, ты принесла диск свой. ELEN:

Да, принесла диск, у меня еще очень много песен добавилось. Стюша Тайм:

Расскажи про свои планы на будущее.

ELEN:

То, что уже практически готово, – скоро выйдет клип на песню «Клевые». Я надеюсь, что вы тоже возьмете в ротацию к себе на канал. Клип очень красивый, снимался в Турции. И также мы сняли кусочек в студии. Реально в клипе снимаются мои картины, которые я написала маслом. И в конце появится очень интересная штука, прикольная фишечка.