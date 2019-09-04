Танцевальные флешмобы и семейные вечера: как работает «Папа-школа» в Минске

Новый учебный год начался и в столичных «Папа-школах». Здесь нет привычных нам уроков, пап не вызывают к доске и не ставят оценки. Экзамен им придется держать перед своими детьми.

Проект объединяет тех мужчин, которые в скором времени станут папами или недавно ими стали. Каждый четверг на базе «Минского городского центра социального обслуживания» в тесном кругу они собираются не футбол посмотреть, а узнать больше о воспитании детей и взаимоотношениях в семье. Михаил Мацкевич, руководитель направления по работе с отцами «Папа-школы»:

Очень важна роль отца, как добытчика, она остается этой ролью, но этой роли уже недостаточно. Тем более, все знают, что ребенок развивается, исходя из той атмосферы, которая существует в семье. И развивается, глядя на то, как взаимодействуют родители: мама и папа.

Более тысячи отцов прошли школу, а в 2009 году все начиналось с интернет-чата, который состоял всего из 30 человек. Сегодня «Папа-школы» расширяют свои границы. Группы активных отцов уже появились в Минской области, Могилеве, Витебске и Бресте. А ситуация «папа в декрете» уже не кажется чем-то необычным в нашей стране. Елена Комлик, главный специалист отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты:

В Республике Беларусь Трудовым кодексом установлены равные права на отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет как для матери, так и для отца. На протяжении долгих лет данным правом пользуются только около двух тысяч мужчин.

«Папин день – каждый день», – эти слова здесь являются девизом. А активностям, в которых принимают участие целые семьи, уже и нет счета. Танцевальные флешмобы, спортивные состязания, семинары и семейные вечера – график расписан на месяцы вперед.

Михаил Мацкевич:

У нас очень много есть разных активностей: мы проводим решения семейных задач и проблем в наших кругах, также у нас есть выездные лагеря, где отцы и дети пытаются лучше узнать друг друга, что является залогом успешного развития детей.

История «Папа-школ» в Беларуси довольно короткая, по сравнению с тысячелетней историей семейных отношений. Первые же «Папа-школы» появились в Швеции. Михаил Глинкин, модератор «Папа-школы»:

У меня двое детей. Благодаря тому, что я занимаюсь в «Папе-школе», у нашей мамы появилось больше свободного времени, которое она может потратить или на себя, или на работу. Виктор Мацкевич, модератор «Папа-школы»:

Ребенок растет, у одного – одна ситуация, у второго – другая. И это в комплексе когда обсуждают отцы, они себя видят со стороны.

Александр Даркович, модератор «Папа-школы»:

Главное чему научила «Папа-школа»: нет чего-то главного, что нужно быть папой везде и всегда.