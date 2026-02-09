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Новости по тегу #Елена Комлик

Без документов и платы. Где найти экстренную помощь в Беларуси? Ответила эксперт
09 февраля 2026 17:33

Без документов и платы. Где найти экстренную помощь в Беларуси? Ответила эксперт

Как система соцзащиты Беларуси помогает жертвам насилия? Ответила эксперт
09 февраля 2026 17:00

Как система соцзащиты Беларуси помогает жертвам насилия? Ответила эксперт

Пенсионерке затопило квартиру во время капремонта. Подрядчик компенсировал обоями и ведром краски
29 сентября 2022 17:16

Пенсионерке затопило квартиру во время капремонта. Подрядчик компенсировал обоями и ведром краски

Танцевальные флешмобы и семейные вечера: как работает «Папа-школа» в Минске
04 сентября 2019 07:31

Танцевальные флешмобы и семейные вечера: как работает «Папа-школа» в Минске