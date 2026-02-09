Новости по тегу #Елена Комлик

«У нас создано 133 кризисные комнаты. Заселиться в них можно круглосуточно, это абсолютно бесплатно. При заселении предоставляются и продуктовые наборы, и постельное белье, средства гигиены. Также параллельно работает психолог».
«К нам в систему за 2025 год обратились 15,5 тысяч человек. Из них большая часть – это женщины, 80%. Но 20% мужчин, тоже важно понимать, что 90% из них – это либо инвалиды, либо пожилые люди, либо мальчики. То есть тоже уязвимые категории».
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