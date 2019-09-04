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Беларусь станет почётным гостем XXXII Московской книжной выставки-ярмарки

04 сентября 2019 07:11
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Новости Беларуси. XXXII Московская книжная выставка пройдет под знаком Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Беларусь станет почётным гостем XXXII Московской книжной выставки-ярмарки-1

И это неудивительно, ведь наша страна – почетный гость крупнейшего форума России. Он открывается 4 сентября и продлится до конца недели. За это время здесь представят сотни тысяч книжных новинок всех жанров и направлений. Белорусский стенд будет одним из самых масштабных.  

Беларусь станет почётным гостем XXXII Московской книжной выставки-ярмарки-4

Он займет 222 квадратных метра и объединит в себе лучшие образцы отечественного книгоиздания. Главной идеей экспозиции станут сразу несколько знаковых событий – 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Год малой родины, а также 25-летие белорусской государственности.   

Беларусь станет почётным гостем XXXII Московской книжной выставки-ярмарки-7

Беларусь станет почётным гостем XXXII Московской книжной выставки-ярмарки-9

# Книги # общество # Фотофакт

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