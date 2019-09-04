Беларусь станет почётным гостем XXXII Московской книжной выставки-ярмарки

И это неудивительно, ведь наша страна – почетный гость крупнейшего форума России. Он открывается 4 сентября и продлится до конца недели. За это время здесь представят сотни тысяч книжных новинок всех жанров и направлений. Белорусский стенд будет одним из самых масштабных.