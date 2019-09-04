Под Гомелем увековечили память ветерана военной разведки Ильи Старинова

Новости Беларуси. Под Гомелем увековечили память ветерана военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илью Старинова называют человеком-легендой, он один из основателей частей специального назначения. Воевал с Деникиным и Врангелем, прошел Испанию и внес свой неоценимый вклад в борьбу с гитлеровской Германией. Под его руководством в июле-августе 1941 года под Гомелем действовал оперативно-учебный центр.

Уже в первые дни войны здесь подготовили по разным подсчетам до трех тысяч разведчиков-диверсантов в последствии осуществлявших активные действия в тылу противника. Рельсовая война в Беларуси начиналась именно ими. Часто забывают, что первые диверсии против немецких захватчиков на железной дороге были успешно осуществлены уже в самом начале войны.

Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь располагались помимо оперативно-учебного центра также два подразделения. Это две спецшколы. Одна в деревне Марковичи, где готовились разведчики-диверсанты. Вторая спецшкола, филиал этого учебного центра, располагалась в городе Мозырь, где готовились женщины. Набор и подготовка женщин осуществлялась таким образом, что не были они друг с другом знакомы, ни в момент обучения, ни в момент засылки.