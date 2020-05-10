«Там я – Мартынов». Почему глава «Марко» не хочет переезжать в Минск

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Я, наверное, всё-таки, старой формации, где – своё личное присутствие – оно и для меня, я думаю, и для моих подчиненных – оно важнее, чем какие-то другие вещи. Там я – Мартынов. А в Минске, я думаю, что я бы был как один из многих. Там есть много вопросов, которые нужно именно самому решать – нужно поступить так или вот так. И поэтому здесь полагаться на какие-от другие источники формирования той же коллекции – я думаю, что, наверное, это… Я даже не рассматривал этот вариант переезда в Минск.