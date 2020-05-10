«Там я – Мартынов». Почему глава «Марко» не хочет переезжать в Минск

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы достаточно успешный бизнесмен. Занимаете 11-ю строчку в ТОП-200 по версии некоторых изданий. А если говорить о том, что Вы могли бы переехать в Минск и жить столичной жизнью, но остались верны своему Витебску. Почему?
«Можно отвлечься от каких-то насущных дел». Какое хобби у Николая Мартынова?
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Я, наверное, всё-таки, старой формации, где – своё личное присутствие – оно и для меня, я думаю, и для моих подчиненных – оно важнее, чем какие-то другие вещи. Там я – Мартынов. А в Минске, я думаю, что я бы был как один из многих. Там есть много вопросов, которые нужно именно самому решать – нужно поступить так или вот так. И поэтому здесь полагаться на какие-от другие источники формирования той же коллекции – я думаю, что, наверное, это… Я даже не рассматривал этот вариант переезда в Минск.