«Там уже замшелость появляется». Лукашенко о некоторых пробелах в аграрной политике

Новости Беларуси. Белорусы готовы для россиян сделать невозможное. Об этом 28 июля заявил Президент на встрече с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аграрной теме Президент остановился подробнее. Делегация Прикамья из июньской выставки «Белагро» вернулась не только с впечатлениями, но с конкретными договоренностями. И пермяки готовы провести у себя такой же аграрный форум. Белорусы помогут, но почивать на лаврах управленцам стратегической отрасли глава государства не дает. Как и урожай, они должны постоянно расти.