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«Там уже замшелость появляется». Лукашенко о некоторых пробелах в аграрной политике

28 июля 2022 17:00
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Новости Беларуси. Белорусы готовы для россиян сделать невозможное. Об этом 28 июля заявил Президент на встрече с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Там уже замшелость появляется». Лукашенко о некоторых пробелах в аграрной политике-1

На аграрной теме Президент остановился подробнее. Делегация Прикамья из июньской выставки «Белагро» вернулась не только с впечатлениями, но с конкретными договоренностями. И пермяки готовы провести у себя такой же аграрный форум. Белорусы помогут, но почивать на лаврах управленцам стратегической отрасли глава государства не дает. Как и урожай, они должны постоянно расти.

«Там уже замшелость появляется». Лукашенко о некоторых пробелах в аграрной политике-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы все время хвастаемся: земледелие, животноводство, но там уже замшелость появляется, я уже это чувствую. Поэтому нам надо серьезно взглянуть, чтобы не потерять темпы на земледелие, развитие животноводства и те кадры, руководство, которые там сконцентрировали.

«Мы к вашим услугам». Лукашенко на встрече с Махониным обещал сделать для россиян невозможное.  

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Махонин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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