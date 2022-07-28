«Мы к вашим услугам». Лукашенко на встрече с Махониным обещал сделать для россиян невозможное

Новости Беларуси. Беларусь готова к активному развитию сотрудничества с Пермским краем. Об этом 28 июля заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приехал Дмитрий Махонин в Беларусь с представительной делегацией, в составе которой также руководители крупнейших предприятий. Пермский край – регион с развитой промышленной экономикой и высоким научным потенциалом. И этот факт, безусловно, для Беларуси как торгового партнера важен.

Сотрудничество налажено не первый год. Товарооборот за 2021-й достиг полумиллиарда долларов. Но цифру, и это признали обе стороны, нужно увеличить. Для этого есть все возможности. Беларусь и Пермский край намерены развивать промышленную кооперацию – это позволит сократить ущерб от санкций. В частности разговор шел о тесном взаимодействии в области машиностроения. Белорусы могут поделиться наработанным опытом. Еще одна перспективная сфера – сельское хозяйство. Здесь же и сотрудничество в области агротехники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что мы можем сделать для россиян, всегда сделаем. И даже невозможное. Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать. Но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Пожалуйста, мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации, потому что простая торговля – ей надо заниматься, но наиболее надежный вариант – это когда мы связаны друг с другом, наши предприятия работают по кооперации. Вы знаете, что Беларусь – машиностроительная страна. С тех давних времен здесь развивались очень высокие компетенции. Здесь хорошее образование, поскольку, как было принято говорить в Советском Союзе, это место, где было сконцентрировано финишное производство. Готовы с вами работать, не только торговать, но и кооперироваться, чтобы вместе производить тот или иной вид продукции.

Мы сохранили свое сельское хозяйство не потому, что я когда-то работал в сельском хозяйстве – я много где работал, вопрос не в этом. Вопрос в том, что тогда, после распада Советского Союза. Даже вы это уже помните, люди голодали, есть нечего было. А если люди не накормлены, не могут себя обеспечить продуктами питания – нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании. Поэтому мы тогда вцепились в некоторые отрасли, сохраняли наши традиционные направления производства, сотрудничества школ. Но мы немало сделали, чтобы накормить и одеть людей. Кое-что мы научились делать, кое-чего достигли. Будет интересно – пожалуйста. Начиная от молочно-товарных комплексов, откормочников, птицефабрик – все, что вам понравится, мы готовы здесь для вас реализовать. Посмотрите на сельское хозяйство и, самое главное, на сельхозмашиностроение. Полный комплекс, шлейф необходимый. Если надо специалистов подучить в этом плане – пожалуйста, присылайте, приезжайте, мы готовы показать не только сельхозтехнику, но и племенное, селекционное дело. Мы это дело сохранили и не загубили.