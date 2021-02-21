«Через пару недель будем выпускать сыр рикотта». Как модернизируют производство на Щучинском молочном заводе?

Новости Беларуси. Мойка автоцистерны, и только после этого прием сырья – сыворотки. Вот уже три года частное предприятие в Щучине делает бизнес на том, что раньше считалось промышленными отходами наших молочных комбинатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уникальный высокотехнологичный завод полностью автоматизирован, управление происходит с компьютеров. В сутки здесь производят 70 тонн сывороточно-жировых концентратов, заменителей молока и сливок – из таких компонентов впоследствии предприятия пищевой промышленности делают мороженое, йогурты, творожки и другие продукты.

Это не фокус, это наш сухой порошок. Температура в холодной воде – 20 градусов. Смотрите, при падении все частицы сразу растворяются.

И если раньше белорусские компании закупали такие компоненты за рубежом, то теперь Щучинское импортозамещающее предприятие само экспортирует сывороточную продукцию в 31 государство (от России до Китая, от Южной Америки до стран Африки). На удивление, пандемия сыграла только в плюс.

Анатолий Белявский, директор предприятия «Праймилк», делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Если до этого мы стучались по различным регионам, по новым рынкам сбыта, не могли конкурировать с европейскими производителям, но так как Европа больше приостановилась в данный момент, нам открыли двери почти 16 стран. Поэтому пандемия нам дала только большой плюс.

Директор предприятия Анатолий Белявский был в числе делегатов VI Всебелорусского народного собрания. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. Сразу после нашей съемки вылетал в командировку – налаживать поставки еще в четыре страны, ведь планы по расширению экспорта на его заводе совпадают с государственным курсом. К тому же на форуме укрепился в решении открыть дополнительное высокотехнологичное производство – за ним будущее.

Сейчас мы находимся в нашем новом цехе, который буквально через пару недель начнет выпускать сыр рикотта. Производительность данной линии – 30 тонн в сутки.

А еще почти 30 новых рабочих мест, для райцентра это важно. Рост благосостояния граждан за счет модернизации экономики был и будет приоритетной задачей для страны.

Анатолий Белявский:

Модернизация, мы что видим, во-первых, развитие нашего региона по валютной выручке, по экспорту товара. Модернизация каждому нашему предприятию нужна для того, чтобы двигаться в ногу со временем. Все предприятия развиваются, особенно во всем мире. Для того чтобы просто не просто конкурировать, вынимать максимально большую выручку из любого килограмма сырья, нам необходимо что-то придумывать новое.

Анатолий Белявский уверен и в том, что сила регионов прежде всего в людях. Он и сам в Щучине и родился, и пригодился. Согласен, для специалистов надо создавать комфортные условия, чтобы они оставались в нашей стране. В первую очередь, конечно, зарплата – в среднем по заводу она 1,5 тысячи рублей плюс полный социальный пакет. Привлекает кадры и возможность работать с инновациями.

Наталья Куц, заместитель директора по качеству предприятия «Праймилк»:

Средний возраст сотрудника предприятия – 36 лет. У нас очень молодой коллектив, мы очень этим гордимся. Это говорит о том, что мы привлекаем в свой маленький городок Щучин талантливых, квалифицированных и молодых людей, которые здесь работают, отрабатывают свои положенные годы и остаются, создают семьи и не хотят отсюда уходить. Также подтверждением того, что мы делаем все правильно в этом направлении, стало прохождение социального аудита. Это такое ноу-хау для Беларуси, не все предприятия себе такое могут позволить. Компания «ДжиЭс» аттестовала нас и подтвердила своим сертификатом, который выложен на площадку Sedex, информацию о том, что в «Праймилк» продукцию делают счастливые люди.

Часть прибыли завод вкладывает в районные проекты, ведь директор уверен, что предприятие, хоть и частное, но должно быть социально ответственно – это и есть вклад в развитие малой родины. А он cчитает себя патриотом и вдохновлен Всебелорусским собранием.

Анатолий Белявский:

Почувствовал энергетику Президента, какой сильнейший человек! И на самом деле это вождь, за которым мы должны двигаться и идти вперед. Каждое слово воспринимаю по себе. Вот наши моменты глубокой переработки сырья, выхода готовой продукции максимальные, снижение себестоимости, направленность на самые дальние рынки мира, где будет более высокая цена на готовую продукцию – вот то, о чем звучало на собрании.