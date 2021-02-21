Виталий Уткин: белорусский народ настроен победить лживую и предательскую политику, которая навязывается нам извне

Евгений Пустовой, корреспондент: Там прямо сказано: Беларусь подверглась неприкрытому давлению внешних и внутренних деструктивных сил, цель которых – свержение действующей власти и ликвидация белорусской государственности. Не вмешивайтесь. Только услышат ли?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сердце, глас души белорусского народа, который прозвучал именно сейчас, в период Всебелорусского народного собрания, – это тот глас, который сказал народ. И хотел бы обратиться, конечно, к тем политикам Евросоюза, которые не желают этого слышать, что они сегодня должны прекратить культурный, спортивный и экономический геноцид в отношении белорусского народа. Они должны вспомнить историю, что белорусский народ поднялся из пепелища Второй мировой войны, мы победили чернобыльскую катастрофу. И сейчас белорусский народ настроен победить лживую и предательскую политику, которая сегодня навязывается нам извне.