«Это они с чем борются?» Из семи пунктов пропуска в Польшу работает лишь один – вот что говорят водители

Пункт пропуска «Бобровники» остановил свою работу. Решение было 9 февраля властями сопредельной стороны, однако видимых причин для подобных действий не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский МИД уже высказал свой решительный протест. Закрытие пункта пропуска привело к перераспределению транспортных потоков. Заложниками ситуации становятся водители, которые будут вынуждены стоять в километровых очередях. Актуальная обстановка на белорусско-польской границе в материале Кристины Протосовицкой.

Ровно 14:00 – последняя машина пересекает границу. Отныне польский пункт «Бобровники» (с нашей стороны «Берестовица») приостановил работу на неопределенное время.

Неправильно, что закрывают. У каждого есть семья, каждый хочет проведать своих родных. С проездом повезло сегодня немногим. Транспорт, который не успел пройти пункт пропуска вовремя, развернули. Теперь водителям предстоит найти другие способы попасть в Польшу.

Не пустили. Сказали: едь обратно, все. Поедем на Брест сейчас, искать другие пути. Или на Литву. Простояли здесь в накопителе, сейчас поедем в Брест, там начнут колейки расти, будем стоять неделями, жить в этих машинах.

Погранпереход «Берестовица – Бобровники» был одним из самых загруженных на белорусско-польской границе. Он работал как с грузовым, так и с легковым транспортом. И это уже второй пункт пропуска в Гродненской области, который закрыт по инициативе польской стороны. С ноября 2021 года не работает пункт пропуска «Брузги – Кузница». Вразумительных причин польская сторона не озвучивает. Накануне глава МВД соседнего государства заявил, что решение связано с «интересами безопасности страны».

Андрей Шока, начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы:

Очереди сохранялись на протяжении всех последних недель, месяцев, как по легковому направлению, так и по грузовому. Естественно, некоторые люди хотели успеть пересечь государственную границу до времени, объявленного Республикой Польшей, закрытия в одностороннем порядке пункта пропуска «Бобровники». Конечно, это немного повлияло на нашу деятельность. Но мы были к этому готовы, сил и средств у нас для этого хватало. В зоне ожидания – более 200 грузовиков. Водители фур получают разрешения, чтобы пересечь границу в другом погранпереходе.

Тем временем международный пассажирский пункт пропуска «Брест» сегодня единственный из семи в стране, который все еще работает на белорусско-польском направлении. Уже с утра здесь появились автомобили и автобусы, которые следуют из Гродненского и Минского регионов. Водители по ходу перестраивают маршруты. Для многих это неудобно, ведь создает крюк в сотни километров. Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе.



Все время ездили через Гродно – «Бобровники». С сегодняшнего дня закрыто, решили сюда попробовать. Очень долго стоим, с 9 утра. Очень большая очередь. В пиковые праздничные дни в пункте пропуска «Брест» скапливается до тысячи автомобилей при пропускной способности 1,7 тысячи, но польская сторона принимает лишь 600. Подход в работе в полноги здесь уже практикуют полгода.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Мы ожидаем увеличение пассажиропотока. Вместе с тем и сегодня пункт пропуска работает не на полную силу. Работают они примерно на 30 % от пропускной способности. Связано это в первую очередь с неритмичной работой польской стороны. Таким образом, за отдельные часы с польской стороны не принимаются вообще транспортные средства на свою территорию. Перенаправление потока транспорта с гродненской стороны усложнит работу в Бресте и еще больше накалит обстановку у границы. Это уже грузовой пункт пропуска «Козловичи». Работа отлажена, очередей нет. Но это пока. Водители с ужасом представляют повтор декабрьской картинки, когда ожидать приходилось в 26-километровой очереди.

Пункт один закрылся, все поедут в эту сторону. И как быть? Это они с чем борются? Это опять очереди будут, опять будем стоять по неделям тут.

Это плохо, что закрыли там границу. Много здесь грузовиков будет. Сами знаете, что будет, как раньше. Очереди больше, каждый будет рваться. Решительный протест высказали Польше сегодня, 10 февраля, не только водители. В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в нашей стране. Ситуация в «Бобровниках». МИД вызвал временного поверенного в делах Польши.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пропускное горлышко белорусско-польской границы сужается. Минус один пункт. В живых остается только брестское направление. Нужно быть наивным, чтобы не понимать последствий данного решения польских властей. И настоящий масштаб коллапса, по словам белорусских пограничников, можно будет оценить уже в ближайшие несколько дней.