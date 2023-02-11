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Ответ на безвиз от Беларуси. Перевозчики подсчитывают убытки после закрытия пункта пропуска на границе с Польшей

11 февраля 2023 08:37
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После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники – Берестовица» возросла нагрузка на оставшиеся международные каналы для транзита транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он оформлял в сутки до 900 легковушек и 500 фур. 

«Это они с чем борются?» Из семи пунктов пропуска в Польшу работает лишь один – вот что говорят водители.

Ответ на безвиз от Беларуси. Перевозчики подсчитывают убытки после закрытия пункта пропуска на границе с Польшей-1

Перевозчики уже подсчитывают убытки. Напрямую из Польши в Гродненскую область им больше не попасть. Остаются брестское направление и Литва. Это по 200 и более лишних километров, плюс время и топливо. Очевиден не только «экономический эффект». Закрытие пункта пропуска «Бобровники – Берестовица» – это еще и ответ польских чиновников на белорусскую инициативу по безвизу для граждан соседних стран. 

 

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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