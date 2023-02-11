Если вы лидер по жизни – вам сюда. Знакомим с молодёжным центром Moladz.by

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся с замначальника Республиканского молодежного центра Moladz.by Антоном Сорокиным. Расскажи немного о себе: откуда ты родом, как давно в Минске?

Антон Сорокин, начальник отдела информационно-методического обеспечения и медиапроектов Республиканского молодежного центра Moladz.by:

В Минск я переехал примерно три года назад, до этого долгое время жил и работал в Гомеле. Занимался организацией и проведением различных мероприятий: концертов, ивентов и тому подобное. Сейчас – замначальника Moladz.by. Тоже занимаемся социальными сетями, фото- и видеосъемками, организовываем различные мероприятия и реализуем множество различных проектов. Стюша Тайм:

На YouTube-канале Moladz.by вы запустили недавно крутую рубрику «Точка отсчета». Кого вы туда приглашаете, в чем смысл этой рубрики?

Антон Сорокин:

Это рубрика-интервью, мы приглашаем интересную молодежь и вообще интересных людей Беларуси, деятелей культуры, общественных деятелей, где задаем вопросы о жизни, о карьере, о планах, может быть, какие-то лайфхаки они дают современной молодежи по своим направлениям. «Будем двигаться только вперед». Какие проекты реализует Moladz.by? Стюша Тайм:

Какие крупные проекты уже реализованы вами? Антон Сорокин:

Из наших знаковых брендовых проектов это «Молодежная столица Республики Беларусь». В том году был Витебск, «Республиканская неделя молодежи», «День молодежи и студенчества» в Минске, это тоже полностью проходит под брендом Moladz.by. Плюс также наши интернет-проекты. Это конкурс буктрейлеров, конкурс «Блогосфера 4.0» в этом году проходит, тоже республиканские мероприятия с широчайшим охватом участников. В принципе, развиваемся и дальше будем двигаться только вперед.

Стюша Тайм:

Как ты считаешь, Moladz.by задает тренды у нас в стране? Антон Сорокин:

Может быть, тренды пока еще нет, но однозначно мы идем в ногу со временем и даем нужный посыл. «Наши двери всегда открыты». Куда обращаться ребятам с интересной идеей? Стюша Тайм:

Давай немного конкретики. Я услышала Moladz.by, заинтересовалась. Как можно с вами посотрудничать?

Антон Сорокин:

Во-первых, нужно выйти на нас. Написать, позвонить. У нас как минимум в официальном нашем Telegram-канале Moladz.by есть чат-бот, куда можно написать, и буквально в течение часа все получают ответ, можно написать на наш информационный молодежный портал, в обращение Молодежь.бел, которое тоже мы ведем. Все наши контакты есть на сайте Moladz.by. Вы просто пишете либо звоните по указанным номерам телефона. У меня есть такая классная идея, давайте реализуем с вами интересный проект. Окей, приезжайте. Студенческая деревня, Чюрлениса, 7 – наши двери всегда открыты. Мой кабинет буквально сразу возле входа, поэтому приходите, мы всегда готовы, открыты. И не было еще ни одного случая, когда мы отказывали в помощи кому-либо.



