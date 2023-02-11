Если вы лидер по жизни – вам сюда. Знакомим с молодёжным центром Moladz.by

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся с замначальника Республиканского молодежного центра Moladz.by Антоном Сорокиным. Расскажи немного о себе: откуда ты родом, как давно в Минске?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся с замначальника Республиканского молодежного центра Moladz.by Антоном Сорокиным. Расскажи немного о себе: откуда ты родом, как давно в Минске?
Антон Сорокин, начальник отдела информационно-методического обеспечения и медиапроектов Республиканского молодежного центра Moladz.by:
В Минск я переехал примерно три года назад, до этого долгое время жил и работал в Гомеле. Занимался организацией и проведением различных мероприятий: концертов, ивентов и тому подобное. Сейчас – замначальника Moladz.by. Тоже занимаемся социальными сетями, фото- и видеосъемками, организовываем различные мероприятия и реализуем множество различных проектов.
Стюша Тайм:
На YouTube-канале Moladz.by вы запустили недавно крутую рубрику «Точка отсчета». Кого вы туда приглашаете, в чем смысл этой рубрики?
Антон Сорокин:
Это рубрика-интервью, мы приглашаем интересную молодежь и вообще интересных людей Беларуси, деятелей культуры, общественных деятелей, где задаем вопросы о жизни, о карьере, о планах, может быть, какие-то лайфхаки они дают современной молодежи по своим направлениям.
Стюша Тайм:
Какие крупные проекты уже реализованы вами?
Антон Сорокин:
Из наших знаковых брендовых проектов это «Молодежная столица Республики Беларусь». В том году был Витебск, «Республиканская неделя молодежи», «День молодежи и студенчества» в Минске, это тоже полностью проходит под брендом Moladz.by. Плюс также наши интернет-проекты. Это конкурс буктрейлеров, конкурс «Блогосфера 4.0» в этом году проходит, тоже республиканские мероприятия с широчайшим охватом участников. В принципе, развиваемся и дальше будем двигаться только вперед.
Стюша Тайм:
Как ты считаешь, Moladz.by задает тренды у нас в стране?
Антон Сорокин:
Может быть, тренды пока еще нет, но однозначно мы идем в ногу со временем и даем нужный посыл.
Стюша Тайм:
Давай немного конкретики. Я услышала Moladz.by, заинтересовалась. Как можно с вами посотрудничать?
Антон Сорокин:
Во-первых, нужно выйти на нас. Написать, позвонить. У нас как минимум в официальном нашем Telegram-канале Moladz.by есть чат-бот, куда можно написать, и буквально в течение часа все получают ответ, можно написать на наш информационный молодежный портал, в обращение Молодежь.бел, которое тоже мы ведем. Все наши контакты есть на сайте Moladz.by. Вы просто пишете либо звоните по указанным номерам телефона. У меня есть такая классная идея, давайте реализуем с вами интересный проект. Окей, приезжайте. Студенческая деревня, Чюрлениса, 7 – наши двери всегда открыты. Мой кабинет буквально сразу возле входа, поэтому приходите, мы всегда готовы, открыты. И не было еще ни одного случая, когда мы отказывали в помощи кому-либо.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Антон Сорокин:
Мы живем во время социальных сетей. Как говорят, ваша репутация – это то, что говорят о вас в комнате, когда вас там нет. В наше время роль этой комнаты выполняют именно те самые социальные сети. Поэтому ведите их с умом, интересно и давайте какой-нибудь хороший посыл.
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