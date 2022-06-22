«Там происходит капитальный ремонт». Когда закончится большая реконструкция Хатыни?

В 2023 году будет 80 лет со дня одной из самых знаковых и страшных трагедий, случившихся на нашей земле. Хатынь – это святое место для каждого белоруса, которое давно вышло за географические рамки уже не существующей ни на одной карте деревни. Стало символом уничтоженной мирной жизни, символом геноцида нашего народа. К 2023 году мемориальный комплекс существенно обновят. Неслучайно в Год исторической памяти все собранные на республиканском субботнике средства передадут именно на модернизацию Хатыни. Работы уже начались. Как все происходит, спросим у нашего гостя. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь». Что реконструируют в Хатыни? Алена Ланская, ведущая:

Что собой сейчас представляет мемориальный комплекс? Почему возникла необходимость в реконструкции?

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Сейчас мемориальный комплекс представляет собой немалую стройку. Там происходит капитальный ремонт, непосредственно на территории мемориального комплекса. Капитальный ремонт с элементами реставрации и реконструкции. Время безжалостно, бетон, все это находится под открытым небом. Некоторые элементы мемориала, в частности, та же крыша сарая не ремонтировалась с момента его создания. Естественно, были и капитальные ремонты, текущие ремонты. Но чтобы полностью снимать все плиты, каждую плиту отдельно восстанавливать, ремонтировать, снова ее устанавливать на прежнее место – такого, конечно, не было. То же самое и символическое кладбище деревень. Кстати, на кладбище деревень трудится молодежь, стройотрядовцы. Они снимают эти части, аккуратно ссыпают, это касается в первую очередь символических урн. Тут тоже не надо забывать, что 185 символических могил. В центре каждой могилы урна. Все эти урны надо снять, ссыпать из них этот песок, точнее землю, с тех мест, где когда-то стояли сожженные деревни. Это ведь не просто стройка молодежная, как объявлено было указом главы государства. Это Хатынь. И молодые люди, которые трудятся у нас, это или волонтеры, или эти ребята, мне бы очень хотелось, чтобы они понимали, что они не просто восстанавливают мемориал, работают тут, что они сейчас создают историю. Это останется на десятилетия. Какие новые объекты появятся в мемориальном комплексе? Дмитрий Потапович, ведущий:

Известно, что помимо реконструкции и ремонта планируется строительство новых объектов, в то числе музея. Расскажите подробнее.

Артур Зельский:

Это в первую очередь обусловлено необходимостью создания новой экспозиции. Изменились методы, представления. Широко и далеко вперед шагнули музейные технологии за этот период. И многое уже надо представлять иначе. Особенно для молодых людей, для подрастающего поколения. Новая экспозиция предполагает не просто классический музей, это мемориальный музей. Прошли эти десятилетия после войны. Сменились поколения. А сейчас надо, чтобы люди вспомнили, речь идет именно о том, чтобы прочувствовать весь ужас войны. Это кровь, страх, слезы, горе, сиротство. Когда закончится ремонт? Алена Ланская:

Давайте уточним сроки окончания реконструкции. Когда запланировано? Артур Зельский:

Все должно быть завершено уже к февралю следующего года. Дмитрий Потапович:

Если продолжить тему помощи, волонтеров, добровольцев, есть ли возможность перечислить денежные средства на благотворительный счет?