«На госучёте Республики Беларусь стоит 8 102 воинских захоронения». Как восстанавливают имена погибших героев ВОВ?

Это полностью в белорусской традиции – чтить память предков, быть благодарными за защиту и заботу о нас, потомках. Ведь для того чтобы мы жили сегодня, они умирали в боях. Мы не забываем их бессмертный подвиг и величайшую жертву ради будущего. Сегодня наша задача – сохранить уважительное, бережное отношение и к мемориальным комплексам, произведениям монументального искусства и к народным знакам памяти. И, конечно, сохранить имена героев. Этой работой призваны заниматься профессионалы. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженный Сил Беларуси. Алена Ланская, ведущая:

Белорусская земля всегда была ареной многих страшных войн. Расскажите, какое количество воинских захоронений, а также жертв войны сейчас на учете у государства. За 2022 год извлечены останки 354 погибших военнослужащих РККА, 5 участников сопротивления и 1 жертвы войны

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженный Сил Республики Беларусь:

За последние 210 лет по нашей белорусской земле прокатилось три страшных войны. Это армия Наполеона в 1812 году, кайзеровская Германия в Первую мировую и, конечно, самая страшная война – с гитлеровской Германией в Великую Отечественную. Почти каждый метр нашей земли пропитан кровью. Конечно, в послевоенные годы принимались меры, чтобы перезахоронить останки погибших в более крупные захоронения, потому что ни пахать, ни сеять нельзя было – везде были братские могилы. В настоящее время на государственном учете Республики Беларусь стоит 8 102 воинских захоронения, захоронений жертв. Чтобы подчеркнуть масштабы гибели советских людей в Великую Отечественную войну, могу сказать, что только 7 130 из этих захоронений – это захоронения жертв войны и военнослужащих РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этих воинских захоронениях учтены погибшими более 2 миллионов человек. К сожалению, достоверных сведений о погибших мы имеем только 500 тысяч. Полтора миллиона – неизвестные.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите об итогах поискового периода текущего года. Александр Лугин:

Поисковый период этого года начался в апреле и будет продолжаться до конца октября. Были запланированы работы на 69 поисковых объектах 25 районов нашей страны. Извлечены останки 354 погибших военнослужащих РККА, пяти участников сопротивления и одной жертвы войны. В настоящему времени установлено сведения о девяти погибших. Для начального периода это очень хороший результат. Могу привести пример. В июне этого года в деревне Прилеповка были обнаружены останки двух погибших, и по вкладышу медальона были установлены сведения об одном красноармейце. Он оказался уроженцем нашей страны. Это Михневич Иван Иванович 1925 года рождения, красноармеец, рядовой 1270-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии. Останки 144 погибших узников концлагеря «Шталаг-352» перезахоронены на мемориальном комплексе на Тимирязева

Алена Ланская:

Расскажите, пожалуйста, о перезахоронении погибших, прошедшем на мемориальном комплексе на улице Тимирязева. Александр Лугин:

В прошлую пятницу, 17 июня, состоялось торжественное перезахоронение останков военнослужащих, которые были узниками лагеря «Шталаг-352», который располагался в Масюковщине. Это один из крупнейших лагерей военнопленных на оккупированной территории Беларуси. В 2016 году были обнаружены останки, они были перезахоронены на этот же мемориал в том же году. В этом году мы перезахоронили останки 144 погибших, которые были обнаружены в 2020 году. По вкладышам обнаруженных медальонов нам удалось вернуть из небытия имена трех погибших в этом лагере. Это Анисимов Иван Александрович, уроженец Псковской области, Трошин Павел Дмитриевич, уроженец Саратовской области, Новиков Николай Афанасьевич, уроженец Калужской области. Дмитрий Потапович:

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