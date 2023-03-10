Прямой эфир

«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить?

10 марта 2023 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Спустя два года споров стороны приблизились к мировому соглашению, подписи уже были на новой схеме участков, но все перечеркнул председатель сельисполкома.

«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить?-1

Марина Смирнова:
В какой-то момент соседка соглашалась, но тут вступал в игру председатель, на тот момент Будников. И при появлении нашем совместном в сельисполкоме она забирала свои слова обратно, и договоренность вся прекращалась.

Ни себе ни людям. Этот навес стал очередным камнем преткновения, его «Барышня К» возвела с опорой на уже существующее капитальное строение, принадлежащее Смирновой. Как проводить границу? Искать выход созвали экспертную комиссию, но и тут не обошлось без нарушений.

«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить?-4

Ольга Вальченко, собственный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня» по Гомельской области:
Председатель сельисполкома узнал, что он, оказывается, не может быть председателем этой комиссии, хотя, в принципе, инструкция, которой должен руководствоваться госорган в этой ситуации, одностраничная. Можно было прочитать и знать. Ну, не дошли, видимо, руки у него.

«Там из 3 соток стало 13». Белоруска присвоила себе землю соседей – подробности здесь.

Наша коллега Ольга Вальченко в деле как раз с момента заседания роковой комиссии. Журналист республиканской прессы стала комом в горле председателя Будникова, ее не только не хотели допускать к процессу, но и вовсе по его итогам выставили заинтересованным лицом. Якобы приехала она на машине Смирновой, значит объективной быть не может.

«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить?-7

Ольга Вальченко:
Как только вышел первый материал, она и ее родственники тут же начали писать в мессенджеры, в наш аккаунт в разных соцсетях. Говорить, что мы желтая пресса, что на нас нужно в суд подавать, в прокуратуру, куда угодно. Жалобы сыпались в самые разные органы и на меня лично было подано заявление в районный отдел внутренних дел.

«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить?-10

Жертвой жалоб «Барышни К» стал и юрист Вячеслав Роднев: прокуратура и Администрация Президента – только малая часть списка адресатов. Чего греха таить, наш визит в агрогородок Мичуринская тоже не остался незамеченным среди правоохранителей. Суть претензий нам пояснил участковый, сама заявительница от комментариев отказалась.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Закон # общество # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?
10 марта 2023 19:23

«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?

«Спустил всё на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребёнок бездумно тратит деньги?
10 марта 2023 19:16

«Спустил всё на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребёнок бездумно тратит деньги?

Все мастера отговаривают от парных рисунков. Какие татуировки лучше не делать?
10 марта 2023 19:03

Все мастера отговаривают от парных рисунков. Какие татуировки лучше не делать?