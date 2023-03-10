«Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Спустя два года споров стороны приблизились к мировому соглашению, подписи уже были на новой схеме участков, но все перечеркнул председатель сельисполкома.

Марина Смирнова:

В какой-то момент соседка соглашалась, но тут вступал в игру председатель, на тот момент Будников. И при появлении нашем совместном в сельисполкоме она забирала свои слова обратно, и договоренность вся прекращалась. Ни себе ни людям. Этот навес стал очередным камнем преткновения, его «Барышня К» возвела с опорой на уже существующее капитальное строение, принадлежащее Смирновой. Как проводить границу? Искать выход созвали экспертную комиссию, но и тут не обошлось без нарушений.

Ольга Вальченко, собственный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня» по Гомельской области:

Председатель сельисполкома узнал, что он, оказывается, не может быть председателем этой комиссии, хотя, в принципе, инструкция, которой должен руководствоваться госорган в этой ситуации, одностраничная. Можно было прочитать и знать. Ну, не дошли, видимо, руки у него. «Там из 3 соток стало 13». Белоруска присвоила себе землю соседей – подробности здесь. Наша коллега Ольга Вальченко в деле как раз с момента заседания роковой комиссии. Журналист республиканской прессы стала комом в горле председателя Будникова, ее не только не хотели допускать к процессу, но и вовсе по его итогам выставили заинтересованным лицом. Якобы приехала она на машине Смирновой, значит объективной быть не может.

Ольга Вальченко:

Как только вышел первый материал, она и ее родственники тут же начали писать в мессенджеры, в наш аккаунт в разных соцсетях. Говорить, что мы желтая пресса, что на нас нужно в суд подавать, в прокуратуру, куда угодно. Жалобы сыпались в самые разные органы и на меня лично было подано заявление в районный отдел внутренних дел.