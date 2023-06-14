Интересная альтернатива Турции. Какие туристические направления выбирают белорусы?

Лето в самом разгаре, пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы руководитель турагентства. Правда ли, что сейчас очень популярен отдых внутри страны?

Людмила Воронкова, руководитель турагентства:

Мне сложно сказать о какой-то статистике, потому что мы все равно больше работаем на зарубежные направления. Алеся Лакина:

Что предпочитают белорусы, по вашим наблюдениям? Людмила Воронкова:

Конечно, они хотят на море. У нас нет моря, и с наступлением лета, наверное, каждый, не буду отвечать за всех, хочет хоть немножко понежиться на солнышке и где-то на пляже. Самое популярное направление – это, наверное, Турция. Более бюджетный вариант – это Краснодарский край в России. Это будет уже автобусный отдых. Грузия. Сейчас появилось очень много новых направлений – это Азербайджан, Дагестан, Армения. Армения, правда, не пляжный вариант. Но два предыдущих – вполне интересная альтернатива той же Турции. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Какие конкретно направления пользуются особым спросом? Что интересно белорусам? Людмила Воронкова:

Особым – Турция и Египет.

Михаил Свито:

У всех повышенный интерес к этим странам? Людмила Воронкова:

Это же всегда сочетание цены и качества. Алеся Лакина:

Может, к вам просто такие клиенты приходят? Людмила Воронкова:

Мы продаем все. Алеся Лакина:

То есть у вас есть и по Беларуси?