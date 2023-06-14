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Интересная альтернатива Турции. Какие туристические направления выбирают белорусы?

14 июня 2023 18:30
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Лето в самом разгаре, пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы руководитель турагентства. Правда ли, что сейчас очень популярен отдых внутри страны?

Интересная альтернатива Турции. Какие туристические направления выбирают белорусы?-1

Людмила Воронкова, руководитель турагентства:
Мне сложно сказать о какой-то статистике, потому что мы все равно больше работаем на зарубежные направления.

Алеся Лакина:
Что предпочитают белорусы, по вашим наблюдениям?

Людмила Воронкова:
Конечно, они хотят на море. У нас нет моря, и с наступлением лета, наверное, каждый, не буду отвечать за всех, хочет хоть немножко понежиться на солнышке и где-то на пляже. Самое популярное направление – это, наверное, Турция. Более бюджетный вариант – это Краснодарский край в России. Это будет уже автобусный отдых. Грузия. Сейчас появилось очень много новых направлений – это Азербайджан, Дагестан, Армения. Армения, правда, не пляжный вариант. Но два предыдущих – вполне интересная альтернатива той же Турции.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Какие конкретно направления пользуются особым спросом? Что интересно белорусам?

Людмила Воронкова:
Особым – Турция и Египет.

Интересная альтернатива Турции. Какие туристические направления выбирают белорусы?-4

Михаил Свито:
У всех повышенный интерес к этим странам?

Людмила Воронкова:
Это же всегда сочетание цены и качества.

Алеся Лакина:
Может, к вам просто такие клиенты приходят?

Людмила Воронкова:
Мы продаем все.

Алеся Лакина:
То есть у вас есть и по Беларуси?

Интересная альтернатива Турции. Какие туристические направления выбирают белорусы?-7

Людмила Воронкова:
Мы не отказываем ни одному туристу. Если к нам приходит белорус, который говорит, что я хочу на территории Беларуси отдохнуть, мы с удовольствием сможем предложить ему варианты – это какие-то групповые экскурсионные туры по историческим местам. Индивидуальные – нет, потому как это гораздо сложнее. Мы можем просто проконсультировать, направить, рассказать о том, что есть.

Алеся Лакина:
Мне кажется, белорусы самостоятельно ищут туры по Беларуси, потому что там несложно.

Людмила Воронкова:
Если это групповая история, если это один-два человека, у них нет автомобиля – конечно, удобнее, если это какая-то группа с экскурсоводом. Более организовано, веселее еще. Поедут по каким-то интересным местам, вместе проведут время. Если это самостоятельные туристы, которые сами разрабатывают себе маршрут, конечно, это тоже возможно.

«Выход из зоны комфорта». Кому подойдет отдых в туристическом походе? Читайте здесь.

# Туризм # Туризм # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

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