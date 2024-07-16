«Там будет много хорошей музыки». Белорусский музыкант рассказал о будущем альбоме и новом хите

Музыка вокруг нас. Как же приятно, когда в нашей стране есть люди, которые могут громко заявить о себе на всю страну.

Александра Каштанова, ведущая: Скромность – это, конечно, всегда хорошо. Но такие достижения мотивируют, они задают какие-то дополнительные цели. Ты выстраиваешь планы. Допустим, сейчас у тебя готовится новый альбом. Расскажи нам поподробнее.

Никита Белько, певец, музыкант:

Ну, пока не так много информации о нем, но очень надеюсь, что мы закончим его и выпустим осенью. Там будет много хорошей музыки. Сейчас много про него не расскажу, но сам очень жду эту работу. Сам тоже пишу песни. Совсем скоро в августе выйдет песня, которую я написал сам. Она будет отличаться от других моих песен.

Александра Каштанова:

Новая песня «Останкино», с которой ты к нам сегодня пришел. Расскажи поподробнее об этом хите?