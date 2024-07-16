«Там будет много хорошей музыки». Белорусский музыкант рассказал о будущем альбоме и новом хите

Музыка вокруг нас. Как же приятно, когда в нашей стране есть люди, которые могут громко заявить о себе на всю страну.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Белько, певец, музыкант.
Музыка вокруг нас. Как же приятно, когда в нашей стране есть люди, которые могут громко заявить о себе на всю страну.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Белько, певец, музыкант.
Александра Каштанова, ведущая:
Скромность – это, конечно, всегда хорошо. Но такие достижения мотивируют, они задают какие-то дополнительные цели. Ты выстраиваешь планы. Допустим, сейчас у тебя готовится новый альбом. Расскажи нам поподробнее.
Никита Белько, певец, музыкант:
Ну, пока не так много информации о нем, но очень надеюсь, что мы закончим его и выпустим осенью. Там будет много хорошей музыки. Сейчас много про него не расскажу, но сам очень жду эту работу. Сам тоже пишу песни. Совсем скоро в августе выйдет песня, которую я написал сам. Она будет отличаться от других моих песен.
Александра Каштанова:
Новая песня «Останкино», с которой ты к нам сегодня пришел. Расскажи поподробнее об этом хите?
Никита Белько:
Песня «Останкино». В ней очень интересный текст. Она построена на метафорах, и многие люди воспринимают эту песню по-своему. Она достаточно провокационно звучит в припеве. Но эта песня откликается во мне. У меня была такая история в жизни, и мне это очень близко. Поэтому мне хочется транслировать людям то, что было со мной.
Подробнее в видео.