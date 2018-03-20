Александр Лукашенко рассказал, почему не завёл аккаунт в Instagram

Есть возможность на высшем уровне откровенно обсудить вопросы, которые волнуют людей искусства. И первое требование, которое озвучил Президент касается госструктур: «не оставаться в стороне от поиска и раскрутки молодых талантов». «Звезды» нужно зажигать в своей стране, а уже после набирать популярность за пределами страны. Участники встречи воспользовалась возможностью задать вопрос лично главе Государства. Темы, которых коснулись в общении – самые разные: личные предпочтения Президента в искусстве, проблемы развития цифровой экономики и школьного образования. Глава государства также рассказал, когда заведет личную страницу в Instagram.

Участница встречи:

Уважаемый Александр Григорьевич! Можем ли мы ожидать появления вашей странички в Instagram? Ведь для нас, для молодежи, это будет очень хорошая возможность для прямого общения с вами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, обдумывая этот вопрос – это большая ответственность. Там же будет не тысячи обращений, просмотров, заявлений. Вы же будете писать с расчетом на общение с Президентом, так же? И если я эту страничку открыл, создал, значит, я должен с вами общаться. Вы думаете, я смогу это сделать? Да, вы можете сказать: «Есть помощники». Но это помощники будут общаться, а не я. А вам хочется, чтобы я общался с вами, примерно хотя бы в таком режиме, как мы сегодня откровенно с вами беседуем. А у меня времени на это хватит? Нет. И тогда, как у всех, я думаю, кто эти странички имеет, – они ведь пользуются помощью помощников. Это нечестно. Поэтому я воздерживаюсь от этого, зная, что я не осилю. Я не смогу отвечать на все запросы и ваши вопросы. Ну какие-то выберу и отвечу. А почему я на тот вопрос не ответил – Петрова, Сидорова? Это уже обида.

Глава государства отметил особую важность творческих профессий. В частности – классического творчества. Создавая новое государство, в Беларуси старались сохранить лучшее культурное наследие эпохи, чтобы будущие поколения воспитать на примерах истинного искусства, – резюмировал Президент.